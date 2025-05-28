Росіяни заявили про масовану дронову атаку у шести їхніх регіонах (доповнено)

Російська влада стверджує, що упродовж трьох годин увечері 27 травня на території шести областей було виявлено 112 "безпілотників літакового типу".

Військові країни-агресора переконують, що засобами протиповітряної оборони усі ці БПЛА нібито було знищено. З них найбільше, 59, атакували Брянську область, 19 було "збито" у Бєлгородській, 13 у Тульській, 10 над Курською областю, 8 на Орловщині та три над Калузькою областю.

Доповнення. Також дрони, за словами мера Москви Сергія Собяніна, зафіксовано у Московській області на підступах до ворожої столиці, деякі московські аеропорти припинили роботу.