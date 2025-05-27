Після тривалої наради з військовими 27 травня Володимир Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами у Європі щодо інвестицій в українське виробництво зброї.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.
«Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу», - сказав Зеленський.
Президент повідомив, що на нараді говорили про відповіді України на російські обстріли і превентивні дії, що означає «збільшувати наше виробництво – наших дронів, наших ракет».
«Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла: дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми», - додав Зеленський.
- Україна практикує з партнерами "данську модель" фінансування ОПУ, яка дає змогу залучати фінанси від партнерів саме в українське оборонне виробництво.
- У червні минулого року Україна і Данія підписали меморандум щодо закупівлі озброєння і військової техніки в українських виробників.
- Пізніше стало відомо, що Данія профінансує виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана" на близько 116,9 млн доларів. А вже у вересні цю техніку вже поставили у ЗСУ.
- Восени 2024-го країни Північної Європи підтримали "данську модель" фінансування виробництва зброї в Україні, зокрема Швеція пообіцяла профінансувати виробництво українських далекобійних дронів.
- Крім "данської моделі" в Україні розглядають і "французьку", коли інвестиції залучатимуть не у виробництво зброї, а у створення саме нових виробництв.