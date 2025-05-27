Після тривалої наради з військовими 27 травня Володимир Зеленський анонсував нові домовленості з партнерами у Європі щодо інвестицій в українське виробництво зброї.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

«Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами у Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І передусім виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу», - сказав Зеленський.

Президент повідомив, що на нараді говорили про відповіді України на російські обстріли і превентивні дії, що означає «збільшувати наше виробництво – наших дронів, наших ракет».

«Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла: дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика – це ключові елементи. Все маємо виробляти ми», - додав Зеленський.