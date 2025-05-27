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СБУ: 15 років тюрми отримав російський агент, який коригував удари по Одесі та Житомиру

Одесит шукав легкого заробітку через телеграм-канали.

СБУ: 15 років тюрми отримав російський агент, який коригував удари по Одесі та Житомиру
наручники
Фото: Depositphotos\jinga80

До 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який коригував російські ракетні та дронові удари по військових об’єктах в Одесі та Житомирі.

Про це йдеться на сайті СБУ.

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Зловмисником виявився 19-річний житель Одеси, якого дистанційно завербував співробітник ФСБ через Telegram-канал. Там хлопець шукав «легких заробітків», і саме цим скористалася російська спецслужба.

Спочатку агент виконував завдання в Одесі, згодом його направили до Житомира. Там він орендував квартиру поруч із військовою частиною, щоб збирати дані про концентрацію особового складу та техніки на об’єкті. Цю інформацію планували використати для нанесення ударів із максимальними втратами.

Зрадника затримали в червні 2024 року поблизу режимного об’єкта, де він збирав розвіддані. У нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на російські спецслужби.

Суд визнав обвинуваченого винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

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