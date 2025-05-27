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​Сухопутні війська: будь-яке умисне перешкоджання роботі ТЦК є кримінальним правопорушенням

Саботаж їхньої роботи впливає на здатність ЗСУ ефективно виконувати свої завдання.

​Сухопутні війська: будь-яке умисне перешкоджання роботі ТЦК є кримінальним правопорушенням
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

Сухопутні війська нагадують, що будь-яке умисне перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, включаючи погрози, моральний тиск, застосування фізичної сили чи пошкодження автомобілів, є серйозним правопорушенням, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. 

Про це повідомила пресслужба Сухопутних сил ЗСУ. 

Зазначається, що останнім часом у мережі Інтернет та в соціальних мережах значно збільшилася кількість відеоматеріалів, що фіксують свідоме перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП, причому деякі громадяни відкрито заохочують інших до таких дій.

"Нагадуємо: ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні обороноздатності України, зокрема під час воєнного стану та мобілізації, допомагаючи захищати нашу державу від зовнішніх і внутрішніх загроз. Сьогодні ми перезавантажуємо роботу ТЦК та СП, робимо все, аби вона стала прозорою та відкритою", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що перешкоджання роботі ТЦК та СП можуть мати серйозні наслідки для національної безпеки. А саботаж їхньої роботи безпосередньо впливає на здатність Збройних Сил України та інших військових формувань ефективно виконувати свої завдання.

"Наголошуємо: кожен з громадян, хто досяг 16 років і перебуває в осудному стані, може нести відповідальність за такі дії. Важливо розуміти, що намір чинити перешкоджання – навіть якщо результат не був повністю досягнутий – уже вважається правопорушенням. Це стосується як свідомого бажання завадити роботі ТЦК та СП, так і дій, коли людина усвідомлює можливі наслідки, але все одно їх ігнорує", - наголосили військові.

Сухопутні сили закликали українців дотримуватися закону та сприяти зусиллям, спрямованим на захист нашої країни.  

  • Раніше в Генштабі повідомили, що з 2022 по 2025 рік  провели ротацію всіх керівників ТЦК. Наразі майже 70% особового складу ТЦК мають бойовий досвід, а близько половини - це військові, які отримали поранення або контузії. Також у ТЦК та СП працює близько 20% цивільного персоналу - працівників ЗСУ.
  • У березні уповноважений з прав людини Дмитро Лабунець зазначив, що в 2025 році зросла кількість скарг на дії працівників ТЦК. І ця тенденція зберігається.
  • У лютому  начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев повідомив, що до кінця лютого для ТЦК і СП будуть створені спеціальні правила поводження з військовозобов’язаними.
  • Також Верховна Рада внесла зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо мобілізації, передбачивши, що військовозобов'язані, які не уточнили свої військово-облікові дані, але зроблять це добровільно, зможуть сплатити вдвічі менший штраф. 
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