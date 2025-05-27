Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
«Тату, в тебе так голос змінився!» — як діти зустріли своїх батьків з полону
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
«Хижі жінки». Трохи про мораль і звичаї росіян
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
Ексфутболіст Олександр Алієв збрехав про службу у 112 бригаді ТрО, – ветеран Симороз
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
На Чернігівщині від російського обстрілу згоріло сховище картоплі, збитки перевищують 50 млн грн
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Винищувач F-15E ідеально підходить для полювання на дрони
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
ГоловнаСуспільствоВійна

“Путін божевільний”: ще один республіканець у Конгресі закликав до санкцій проти Росії, а також озброїти Україну

Конгресмен Джо Вілсон каже, що цивілізований світ не буде спостерігати за імперською істерикою Путіна.

“Путін божевільний”: ще один республіканець у Конгресі закликав до санкцій проти Росії, а також озброїти Україну
Джо Вілсон
Фото: EPA/UPG

Член Палати представників у Конгресі США, республіканець Джо Вілсон закликав до санкцій проти Росії, а також озброїти Україну. 

Про це він написав у соцмережі Х. 

“Я погоджуюся з президентом Трампом, воєнний злочинець Путін є божевільним. Цивілізований світ не буде спостерігати за імперською істерикою Путіна ціною ще більшої кількості дитячих життів. Вторинні санкції та підтримка озброєнням зараз. Радий підтримувати Україну, яка продовжує відбивати це неспровоковане вторгнення та працювати над миром на своїй батьківщині”, – написав Джо Вілсон.

Підписуйтесь на наш Google News

Раніше конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що “Україну потрібно озброїти до зубів”.

“Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета – домінувати в Україні, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських закордонних активів”, – написав напередодні Дон Бейкон. 

Нещодавно видання The Wall Street Journal із власних джерел дізналося про можливість запровадження Білим домом значних антиросійських санкцій вже цього тижня. За інформацією журналістів, Трамп відчуває розчарування тим, що Путін продовжує атакувати Україну.

﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies