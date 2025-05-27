“Путін божевільний”: ще один республіканець у Конгресі закликав до санкцій проти Росії, а також озброїти Україну

Конгресмен Джо Вілсон каже, що цивілізований світ не буде спостерігати за імперською істерикою Путіна.

Член Палати представників у Конгресі США, республіканець Джо Вілсон закликав до санкцій проти Росії, а також озброїти Україну.

Про це він написав у соцмережі Х.

“Я погоджуюся з президентом Трампом, воєнний злочинець Путін є божевільним. Цивілізований світ не буде спостерігати за імперською істерикою Путіна ціною ще більшої кількості дитячих життів. Вторинні санкції та підтримка озброєнням зараз. Радий підтримувати Україну, яка продовжує відбивати це неспровоковане вторгнення та працювати над миром на своїй батьківщині”, – написав Джо Вілсон.

Раніше конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що “Україну потрібно озброїти до зубів”.

“Настав час для чесності. Мирні переговори не мають жодного впливу на Путіна. Його мета – домінувати в Україні, і він не зупиниться, доки не зрозуміє, що не може перемогти. США та союзники повинні озброїти Україну до зубів, запровадити максимальні санкції проти Росії та конфіскувати 300 мільярдів доларів російських закордонних активів”, – написав напередодні Дон Бейкон.

Нещодавно видання The Wall Street Journal із власних джерел дізналося про можливість запровадження Білим домом значних антиросійських санкцій вже цього тижня. За інформацією журналістів, Трамп відчуває розчарування тим, що Путін продовжує атакувати Україну.