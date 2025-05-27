Гренландія звернеться до Китаю, якщо США та ЄС не інвестуватимуть у розробку корисних копалин на острові, ‒ міністерка

Гренландія є домівкою для великих, але досить важкодоступних родовищ корисних копалин, включно зі золотом та міддю, і розташована в геополітично важливому районі в Арктиці.

Американським та європейським гірничодобувним компаніям потрібно поспішити та інвестувати у розробку корисних копалин у Гренландії, інакше острову доведеться шукати допомоги в інших місцях, зокрема в Китаю.

Про це Financial Times заявила міністерка з питань бізнесу та мінеральних ресурсів Гренландії Наая Натаніельсен.

“Ми хочемо розвивати наш бізнес-сектор та диверсифікувати його, а це вимагає інвестицій ззовні”, ‒ сказала Натанільсен.

Коли її запитали про звернення до Китаю, вона відповіла: “Ми хочемо співпрацювати з європейськими та американськими партнерами. Але якщо вони не з’являться, я думаю, нам потрібно шукати інших”.

Ці коментарі демонструють бажання Гренландії отримати допомогу Заходу для розширення своєї економіки в гірничодобувній промисловості та туризмі, а United Airlines має розпочати рейси з Нью-Йорка до столиці Нуук з наступного місяця.

Гренландія є домівкою для великих, але досить важкодоступних родовищ корисних копалин, включно зі золотом та міддю, і розташована в геополітично важливому районі в Арктиці.

Натанільсен заявила, що чинний меморандум про взаєморозуміння щодо розробки корисних копалин зі США, підписаний під час першого президентства Дональда Трампа, добігає кінця, і що Гренландія безуспішно намагалася під час адміністрації Джо Байдена з'ясувати, чи хоче Вашингтон його продовжити.

Міністерка додала водночас, що Китай майже не зацікавлений в угодах з видобутку корисних копалин ‒ зараз у Гренландії є лише дві китайські гірничодобувні компанії, але обидві є міноритарними акціонерами в неактивних проєктах. Вона припустила, що китайські інвестори можуть стримуватися, бо не хочуть “нічого провокувати”.