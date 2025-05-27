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Північна Корея заявляє, що через “Золотий купол” Трампа може розпочатися “космічна ядерна війна”

У меморандумі північнокорейського МЗС американська програма описана як “вершина самовпевненості, зарозумілості, свавілля та свавільної практики”.

Північна Корея заявляє, що через “Золотий купол” Трампа може розпочатися “космічна ядерна війна”
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Північна Корея різко розкритикувала план президента Дональда Трампа щодо системи протиракетної оборони “Золотий купол”‒ щита, призначеного для протидії загрозам з боку суперників, включно з Пхеньяном, пише Bloomberg.

Програма “є сценарієм ядерної війни в космосі, що підтримує стратегію США щодо однополярного панування”, повідомило у вівторок офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї, посилаючись на меморандум інституту при Міністерстві закордонних справ у Пхеньяні.

У меморандумі американська програма описана як “вершина самовпевненості, зарозумілості, свавілля та свавільної практики”, додаючи, що Вашингтон “був налаштований на мілітаризацію космічного простору, стверджуючи, що ті, хто домінує в космосі, можуть здобути перемогу в майбутній війні”.

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Минулого тижня Трамп пообіцяв, що щит “Золотий купол” має бути введений в експлуатацію до кінця його терміну, заявивши, що він зможе захистити США від загроз, включно з балістичними ракетами, гіперзвуковими ракетами та вдосконаленими крилатими ракетами. Значна частина технологій, пов'язаних з системою, залишається неперевіреною, особливо плани космічних перехоплювачів для збивання балістичних ракет, що наближаються.

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