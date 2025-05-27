Північна Корея заявляє, що через “Золотий купол” Трампа може розпочатися “космічна ядерна війна”

У меморандумі північнокорейського МЗС американська програма описана як “вершина самовпевненості, зарозумілості, свавілля та свавільної практики”.

Північна Корея різко розкритикувала план президента Дональда Трампа щодо системи протиракетної оборони “Золотий купол”‒ щита, призначеного для протидії загрозам з боку суперників, включно з Пхеньяном, пише Bloomberg.

Програма “є сценарієм ядерної війни в космосі, що підтримує стратегію США щодо однополярного панування”, повідомило у вівторок офіційне Центральне інформаційне агентство Кореї, посилаючись на меморандум інституту при Міністерстві закордонних справ у Пхеньяні.

У меморандумі американська програма описана як “вершина самовпевненості, зарозумілості, свавілля та свавільної практики”, додаючи, що Вашингтон “був налаштований на мілітаризацію космічного простору, стверджуючи, що ті, хто домінує в космосі, можуть здобути перемогу в майбутній війні”.

Минулого тижня Трамп пообіцяв, що щит “Золотий купол” має бути введений в експлуатацію до кінця його терміну, заявивши, що він зможе захистити США від загроз, включно з балістичними ракетами, гіперзвуковими ракетами та вдосконаленими крилатими ракетами. Значна частина технологій, пов'язаних з системою, залишається неперевіреною, особливо плани космічних перехоплювачів для збивання балістичних ракет, що наближаються.