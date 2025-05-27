Президенту Бразилії діагностували хворобу вуха

79-річний президент Бразилії Луїз Інасіо "Лула" да Сілва у понеділок під час огляду у лікарні отримав від медиків вказівку дотримуватися режиму спокою через специфічне захворювання вуха.

Як пише France 24, глава держави має лабіринтит - стан запалення органів слуху, який здатен впливати на вестибулярний апарат. Через це пацієнт може відчувати запаморочення. Останнім часом да Сілва мав відповідні скарги.

За повідомленням оточення президента, його графік було змінено у відповідності до рекомендацій. Низку зустрічей та заходів скасовано.

Чергове погіршення стану здоров'я да Сілви ставить під питання його здатність балотуватися на четвертий термін під час виборів наступного року.