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Авто в'їхало у натовп на святковому параді футбольного клубу в Британії

За кермом був 53-річний місцевий житель.

Авто в'їхало у натовп на святковому параді футбольного клубу в Британії
Фото: EPA/UPG

У британському місті Ліверпуль під час святкування перемоги місцевого футбольного клубу у чемпіонаті Англії автомобіль в'їхав у натовп вболівальників.

Як пише Sky News, поліція заявила про затримання 53-річного водія. Ним виявився чоловік з регіону Ліверпуля, який після вчинення наїзду на пішоходів сам зупинив автівку. Розлючені свідки інциденту намагалися розбити вікна машини та дістатися до зловмисника, проте правоохоронцям вдалося відтіснити натовп та провести арешт. Мотиви водія з'ясовуються.

Офіційної інформації щодо кількості постраждалих наразі немає, проте англійські ЗМІ говорять про 17 травмованих людей. Жертв, за попередньою інформацією, вдалося уникнути. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер засудив акт насильства та подякував поліції за професійну роботу. 

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