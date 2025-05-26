Латвія передає Україні ще 1500 дронів

Дві латвійські компанії також поставлять Україні 12 тисяч безпілотників.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у мережі "Х" анонсував відправку в Україну ще 1,5 тисячі дронів.

"Ще 1 500 бойових безпілотників вирушають з Латвії в Україну. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у першій половині року в рамках міжнародної безпілотної коаліції", — написав він.

🇱🇻🤝🇺🇦 Uz Ukrainu no Latvijas tiek piegādāti vēl 1500 kaujas droni.

Divi Latvijas uzņēmumi starptautiskās dronu koalīcijas ietvaros gada pirmajā pusē piegādās 12000 dronus.#MilitaryIndustry #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/3zccc8l5dT — Andris Spruds (@AndrisSpruds) May 26, 2025