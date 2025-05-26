Латвія передає Україні ще 1500 дронів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у мережі "Х" анонсував відправку в Україну ще 1,5 тисячі дронів.
"Ще 1 500 бойових безпілотників вирушають з Латвії в Україну. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у першій половині року в рамках міжнародної безпілотної коаліції", — написав він.
🇱🇻🤝🇺🇦 Uz Ukrainu no Latvijas tiek piegādāti vēl 1500 kaujas droni.— Andris Spruds (@AndrisSpruds) May 26, 2025
Divi Latvijas uzņēmumi starptautiskās dronu koalīcijas ietvaros gada pirmajā pusē piegādās 12000 dronus.#MilitaryIndustry #DroneCoalition #StandWithUkraine pic.twitter.com/3zccc8l5dT
- Загальна підтримка всіх країн-учасниць Коаліції дронів України у 2024 році досягла 1,8 млрд євро. У 2024 році Латвія виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію безпілотників і поставила в Україну майже 5 тисяч безпілотників.