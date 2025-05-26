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Латвія передає Україні ще 1500 дронів

Дві латвійські компанії також поставлять Україні 12 тисяч безпілотників.

Латвія передає Україні ще 1500 дронів
Фото: Андріс Спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у мережі "Х" анонсував відправку в Україну ще 1,5 тисячі дронів.

"Ще 1 500 бойових безпілотників вирушають з Латвії в Україну. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у першій половині року в рамках міжнародної безпілотної коаліції", — написав він.

  • Загальна підтримка всіх країн-учасниць Коаліції дронів України у 2024 році досягла 1,8 млрд євро. У 2024 році Латвія виділила 20 мільйонів євро на Коаліцію безпілотників і поставила в Україну майже 5 тисяч безпілотників.

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