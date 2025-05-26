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ЗМІ: ЄС готується до поетапного згортання захисту українських біженців

Остаточний варіант рішення в ЄС готові будуть надати у червні.

ЗМІ: ЄС готується до поетапного згортання захисту українських біженців
Фото: З відкритих джерел

ЄС розглядає наступні кроки щодо правової бази захисту українських біженців, які шукають притулку через повномасштабне вторгнення РФ. Наступні пропозиції будуть представлені у червні.

Про це пише Euractiv.

Як пише ЗМІ, Євросоюз Директиву про тимчасовий захист у березні 2022 року, яка була тимчасовою.

Спочатку вона передбачала лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року. Пізніше Європейська комісія продовжила цей термін до березня 2026 року.

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За інформацією одного з дипломатів ЄС , зараз  набирають обертів переговори про "стратегії виходу", посилаючись на мінливий "геополітичний ландшафт".

Міністри розглядають продовження тимчасового захисту ще одне — останнє, річне продовження, яке може супроводжуватись неформальною заявою держав-членів про поступове згортання захисту, в якому буде окреслено поетапне скасування.

Країни-члени можуть розглянути це питання вже 12–13 червня під час засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ, де, як очікується, буде обговорено це питання.

Більшість держав-членів ЄС підтримують продовження, але експерти попереджають, що для подальшого продовження залишається мало правових можливостей.

"Ми вже стоїмо на тонкому льоду з останнім продовженням. Пряме тлумачення директиви означало б, що після трьох років вона втратила чинність", – сказав старший політичний радник Міжнародного центру розвитку міграційної політики Мартін Вагнер і наголосив, що "необхідно провести реальну дискусію про альтернативи та про те, як тим чи іншим чином вийти з тимчасового захисту".

Ще один європейський дипломат заявив виданню, що "без чіткого виходу з ситуації директива може мати зворотний ефект.

"Якщо ми не надамо можливість вийти з системи захисту, ми ризикуємо перевантажити національні системи надання притулку, чого саме і мала запобігти директива", – пояснив він.

За словами, Вагнера наразі Брюссель повинен розробити стратегію переходу від тимчасового захисту як для тих українців, хто бажає залишитися, так і для тих, хто хоче повернутися додому.

Одним зі сценаріїв може бути також звуження сфери застосування захисту. Це може означати виключення людей, які повернулися до України на постійне проживання, з можливості повторного вступу до програми через кілька місяців або заборону новим прибулим скористатися перевагами за чинними правилами.

Інший варіант, який розглядається  – просто нічого не робити, але це ризиковано, і експерти попереджають, що це може коштувати дорого. Ще одним варіантом, хоча й малоймовірним, є створення нового правового інструменту.

Однак кожен варіант, чи то звуження сфери застосування, чи то запровадження нового інструменту, обов'язкового чи необов'язкового, має свої складнощі.

"Зрештою, нам доведеться відповісти на питання: що буде після тимчасового захисту? Обійти це неможливо", — резюмував Вагнер.

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