ЗМІ: ЄС готується до поетапного згортання захисту українських біженців

Остаточний варіант рішення в ЄС готові будуть надати у червні.

ЄС розглядає наступні кроки щодо правової бази захисту українських біженців, які шукають притулку через повномасштабне вторгнення РФ. Наступні пропозиції будуть представлені у червні.

Про це пише Euractiv.

Як пише ЗМІ, Євросоюз Директиву про тимчасовий захист у березні 2022 року, яка була тимчасовою.

Спочатку вона передбачала лише два продовження, обмежуючи захист трьома роками до березня 2025 року. Пізніше Європейська комісія продовжила цей термін до березня 2026 року.

За інформацією одного з дипломатів ЄС , зараз набирають обертів переговори про "стратегії виходу", посилаючись на мінливий "геополітичний ландшафт".

Міністри розглядають продовження тимчасового захисту ще одне — останнє, річне продовження, яке може супроводжуватись неформальною заявою держав-членів про поступове згортання захисту, в якому буде окреслено поетапне скасування.

Країни-члени можуть розглянути це питання вже 12–13 червня під час засідання Ради з питань юстиції та внутрішніх справ, де, як очікується, буде обговорено це питання.

Більшість держав-членів ЄС підтримують продовження, але експерти попереджають, що для подальшого продовження залишається мало правових можливостей.

"Ми вже стоїмо на тонкому льоду з останнім продовженням. Пряме тлумачення директиви означало б, що після трьох років вона втратила чинність", – сказав старший політичний радник Міжнародного центру розвитку міграційної політики Мартін Вагнер і наголосив, що "необхідно провести реальну дискусію про альтернативи та про те, як тим чи іншим чином вийти з тимчасового захисту".

Ще один європейський дипломат заявив виданню, що "без чіткого виходу з ситуації директива може мати зворотний ефект.

"Якщо ми не надамо можливість вийти з системи захисту, ми ризикуємо перевантажити національні системи надання притулку, чого саме і мала запобігти директива", – пояснив він.

За словами, Вагнера наразі Брюссель повинен розробити стратегію переходу від тимчасового захисту як для тих українців, хто бажає залишитися, так і для тих, хто хоче повернутися додому.

Одним зі сценаріїв може бути також звуження сфери застосування захисту. Це може означати виключення людей, які повернулися до України на постійне проживання, з можливості повторного вступу до програми через кілька місяців або заборону новим прибулим скористатися перевагами за чинними правилами.

Інший варіант, який розглядається – просто нічого не робити, але це ризиковано, і експерти попереджають, що це може коштувати дорого. Ще одним варіантом, хоча й малоймовірним, є створення нового правового інструменту.

Однак кожен варіант, чи то звуження сфери застосування, чи то запровадження нового інструменту, обов'язкового чи необов'язкового, має свої складнощі.

"Зрештою, нам доведеться відповісти на питання: що буде після тимчасового захисту? Обійти це неможливо", — резюмував Вагнер.