Швеція виділила понад 500 млн доларів на зміцнення обороноздатності України

Країна здійснить пожертвування до фондів та ініціатив, спрямованих на зміцнення обороноздатності України.

Уряд Швеції вирішив пожертувати до фондів та ініціатив, спрямованих на зміцнення обороноздатності України приблизно 4,8 мільярда шведських крон (близько 504 млн доларів).

"Міжнародна спільнота створила низку багатосторонніх фондів та ініціатив, спрямованих на закупівлю матеріально-технічного забезпечення та обладнання для зміцнення обороноздатності України. Швеція робить свій внесок у декілька з них", – йдеться у повідомленні пресслужби уряду Швеції.

Ці пожертви є частиною 19 пакету підтримки, який був представлений урядом 31 березня та ухвалений парламентом країни 29 квітня.

Рішення уряду передбачає внески до таких коаліцій:

Коаліція з розмінування: 100 мільйонів шведських крон. Пожертва Швеції допоможе профінансувати закупівлю обладнання для розмінування, наприклад, мінних датчиків, транспортних засобів та засобів індивідуального захисту.

100 мільйонів шведських крон. Пожертва Швеції допоможе профінансувати закупівлю обладнання для розмінування, наприклад, мінних датчиків, транспортних засобів та засобів індивідуального захисту. Коаліція дронів: 300 мільйонів шведських крон. Пожертва Швеції допоможе профінансувати закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів.

300 мільйонів шведських крон. Пожертва Швеції допоможе профінансувати закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів. Коаліція з безпеки на морі: 50 мільйонів шведських крон. Шведський внесок допоможе фінансувати навчання особового складу ВМС України в рамках операції Intercharge.

50 мільйонів шведських крон. Шведський внесок допоможе фінансувати навчання особового складу ВМС України в рамках операції Intercharge. Коаліція систем безпеки та управління ІТ: 30 мільйонів шведських крон. Шведський внесок допоможе профінансувати закупівлю обладнання для створення української системи управління дельтою.

Швеція раніше робила свій внесок у так звану "данську модель", метою якої є закупівля матеріалів та обладнання для України в української оборонної промисловості. Тепер уряд вирішив додатково виділити понад 1 мільярд шведських крон за цією схемою фінансування. В уряді Швеції вважають, що зміцнення оборонно-промислової бази України та безпека постачання є важливою частиною довгострокового нарощування оборонного потенціалу Києва.

Крім цього Швеція також вирішила виділити 418 мільйонів шведських крон на закупівлю обладнання для підтримки нарощування наземного бойового потенціалу України, зокрема бронетехніки. Закупівлі очолює Данія.

Як доповнення до національних закупівель боєприпасів у Швеції для України, уряд вирішив підтримати дві багатосторонні ініціативи щодо закупівлі боєприпасів.

У " чеську ініціативу " закупівлі боєприпасів Швеція раніше вже робила свій внесок, а тепер уряд вирішив виділити додаткові 550 мільйонів шведських крон.

" закупівлі боєприпасів Швеція раніше вже робила свій внесок, а тепер уряд вирішив виділити додаткові 550 мільйонів шведських крон. Також профінансують і естонську ініціативу на трохи більше 546 мільйонів шведських крон.

Зазначається, що шведський внесок у сфері боєприпасів є важливою частиною досягнення мети ЄС щодо надання Україні щонайменше 2 мільйонів артилерійських снарядів до 2025 року.

У шведському уряді вважають, що системи протиповітряної оборони та далекобійні безпілотники є пріоритетними для Збройних сил України, тому уряд виділяє понад 1 мільярд шведських крон на закупівлю як систем протиповітряної оборони, так і далекобійних безпілотників.