​У Швеції на посольство Росії з дрона скинули банку з фарбою

Росіяни жаліються, що такі напади "регулярно тривають уже понад рік".

Посольство Росії у Швеції заявило, що в ніч на 25 травня на території дипломатичної місії з дрона на будівлю скинули банку з фарбою.

Росіяни жаліються, що такі напади "регулярно тривають уже понад рік", і заявляють, що "відповідальність за всі можливі наслідки таких інцидентів лежатиме на шведській владі".

"Особливий цинізм інциденту надає те, що операторами дрона була використана скляна ємність, яка при скиданні з висоти здатна завдати тяжких каліцтв людям", – повідомляється в телеграм-каналі посольства РФ.

У заяві також говориться, що російські дипломати неодноразово зверталися до поліції та МЗС країни, вимагаючи гарантувати безпеку та недоторканність дипмісії, але "результатів немає".