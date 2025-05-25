​У Швеції на посольство Росії з дрона скинули банку з фарбою

Посольство Росії у Швеції заявило, що в ніч на 25 травня на території дипломатичної місії з дрона на будівлю скинули банку з фарбою.
Росіяни жаліються, що такі напади "регулярно тривають уже понад рік", і заявляють, що "відповідальність за всі можливі наслідки таких інцидентів лежатиме на шведській владі".
"Особливий цинізм інциденту надає те, що операторами дрона була використана скляна ємність, яка при скиданні з висоти здатна завдати тяжких каліцтв людям", – повідомляється в телеграм-каналі посольства РФ.
У заяві також говориться, що російські дипломати неодноразово зверталися до поліції та МЗС країни, вимагаючи гарантувати безпеку та недоторканність дипмісії, але "результатів немає".
- Це вже не перший напад на посольства РФ у Швеції. Так у листопаді минулого року росіяни жалілися на чергову банку з фарбою, скинутою на територію дипмісії. Також росіяни говорили, що невідомі "пошкоджували їхні автомобілі, та інше майно російської дипмісії".
- Наприкінці січня 2025 року чоловік намагався на легковому автомобілі протаранити ворота посольства РФ у Стокгольмі. Його затримала поліція.