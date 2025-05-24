На півдні Франції стався масштабний блекаут, Каннському фестивалю довелося переключитися на генератори

У суботу, 24 травня, близько 160 000 будинків залишилися без електроенергії на півдні Франції, що вплинуло на місто Канни, де зараз проходить щорічний міжнародний кінофестиваль, передає CNN.

Електроенергія зникла близько 10:00 ранку за місцевим часом. Фахівці працюють, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

«Ми розглядаємо ймовірність навмисного підпалу», – повідомив Reuters речник французької національної жандармерії. Речник додав, що поки що жодних арештів у зв'язку з відключенням електроенергії не було здійснено.

Субота – останній день цьогорічного Каннського кінофестивалю, який проводиться в місті вже 78 років, а церемонія закриття запланована на вечір.

На фестивалі використовуються генератори, щоб забезпечити проведення показів, повідомляє французький громадський мовник FranceInfo.

Палац фестивалів, де відбуваються основні події Каннського фестивалю, «перейшов на незалежне джерело живлення, що дозволяє всім запланованим заходам та показам, включаючи церемонію закриття, проходити за планом та у звичайних умовах», йдеться у заяві фестивалю.

Організатори фестивалю повідомили що «немає жодних побоювань», що відключення електроенергії вплине на церемонію закриття, на якій будуть оголошені переможці головних призів фестивалю.

Відключення електроенергії вплинуло на два покази в суботу вранці приблизно на п’ять хвилин, потім вони відновилися, повідомили організатори.