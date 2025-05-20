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Ізраїль відреагував на погрози отримати санкції: відступить, якщо ХАМАС складе зброю і відпустить заручників

Прем'єр Нетаньягу озвучив вимоги, за яких його країна готова зупинити наступ. 

Ізраїль відреагував на погрози отримати санкції: відступить, якщо ХАМАС складе зброю і відпустить заручників
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу відреагував на погрозу Канади, Великої Британії і Франції отримати дії у відповідь, якщо він не відмовиться вьд розширеної операції в Смузі Гази. Нетаньягу стверджує, що "лідери в Лондоні, Оттаві і Парижі пропонують великий приз за геноцидальну атаку на Ізраїль 7 жовтня, коли заохочують "більше такої автократії", пише BBC

Нетаньягу сказав, що війна може закінчитися "завтра", якщо усіх заручників звільнять, ХАМАС складе зброю, а його лідери будуть видворені, а Газа – демілітаризована. Він додав, що "від жодної нації не можна очікувати нічого менше, ніж це, і точно не від Ізраїлю".

"Це війна цивілізації проти варварства. Ізраїль продовжить захищатися справедливими засобами, доки не досягне повної перемоги", – сказав він.

Уже після того, як Лондон, Париж і Оттава закликали Ізраїль відмовитися від свого курсу стосовно Гази, ізраїльські сили вдарили по ній. Контрольвані ХАМАС палестинські медики сказали, що удари вбили 38 людей за пів години. 

У своєму спільному зверненні лідери країн сказали, що якщо Ізраїль не згорне поновлений військовий наступ і не дозволить доступ гуманітарної допомоги, то вони "вживуть подальших конкретних дій у відповідь". Але заклик стосувався не тільки Ізраїлю: Еммануель Макрон, Кір Стармер і Марк Карні також закликали ХАМАС відпустити заручників.

"Ми завжди підтримували право Ізраїлю захищати ізраїльтян проти тероризму. Але ця ескалація повністю непропорційна", – сказали вони. 

Протягом 11 тижнів Ізраїль забороняв доступ гуманітарної допомоги до Гази. Учора він заявив, що допустить деякі вантажівки. Але заступник генерального секретаря з гуманітарних питань ООН Том Флетчер сказав, що цього достатньо.

"Сьогодні дев'ять вантажівок були допущені до входу", – сказав він, додавши, що це – "крапля в морі" у термінових потребах. Він схвально відгукнувся про попередження Канади, Франції і Великої Британії. Він сподівається, що нині до Гази приїдуть 100 вантажівок. 

За словами Флетчера, близько 14 000 немовлят у Газі можуть померти найближчими днями, якщо Ізраїль не дозволить доступ необхідної кількості "гуманітарки". 
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