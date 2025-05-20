У Франції знайшли викрадений 37 років тому з кладовища бюст Джима Моррісона

У Франції знайшли бюст лідера гурту The Doors Джима Моррісона, викрадений у 1988 році з кладовища Пер-Лашез у Парижі.
Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на Управління судової поліції Парижа.
“Під час розслідування, проведеного Фінансовою та антикорупційною бригадою Управління судової поліції поліцейської префектури під егідою Паризької прокуратури, цей символ шанувальників співака було вилучено”, - йдеться у повідомленні.
Цю інформацію підтвердила газеті Le Figaro прокуратура Парижа, яка повідомила про “випадкове виявлення під час обшуку”.
Судячи фото, яке оприлюднили правоохоронці, у скульптури зламаний ніс, вона вкрита графіті, які вже були на момент її зникнення.
Бюст з білого мармуру викрали через сім років після того, як її встановили на могилі Джима Моррісона - 9 травня 1988 року.
Куратор кладовища Пер-Лашез Бенуа Галло зазначає, що поліція з ним не зв’язувалася, і невідомо, чи повернуть бюст на кладовище.