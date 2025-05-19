Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.

Американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, заплановану ним задля припинення вогню в Україні. Про початок повідомляла BBC з посиланням на власні джерела. Розмова тривала понад дві години.

У Кремлі заявили, що готові працювати над якимось "мирним" меморандумом, що включатиме припинення вогню після "досягнення домовленостей". Вочевидь, на безумовне припинення вогню Росія не погодилася.

Жодної адекватної заяви за результатами дзвінка Путін очікувано не зробив. Знову сказав, що Росії треба "усунути першопрочину кризи".

Цей дзвінок Трамп анонсував ще два дні тому. CNN з посиланням на Офіс президента пише, що перед дзвінком Путіну Трамп поговорив із Володимиром Зеленським.

Раніше в Білому домі анонсували розмову з українським президентом не до, а після того, як Трамп поговорить із Путіним.

Передумови розмови Трампа і Путіна

Після того, як лідери коаліції охочих у координації з Трампом висунули Росії вимогу повного і безумовного припинення вогню з 12 травня, Путін запропонував Україні зустріч. Він сам назвав місце і дату: Туреччина, 15 травня. Саме в Туреччині завершилися останні перемовини між делегаціями країн – 15 квітня 2022.

Україна заявила, що перед зустріччю має бути повне припинення вогню, і її в цьому підтримали країни ЄС і навіть спецпредставник США Кіт Келлог. Але Дональд Трамп наполіг на тому, аби Україна терміново погодилася взяти участь у зустрічі з Росією. Президент України того ж дня погодився, і сказав, що чекатиме в Туреччині особисто на Путіна. Кремль тягнув із відповіддю, хто ж поїде до Стамбула. Після того, як стало очевидно, що туди не поїде Трамп, якого також запросив Зеленський, Москва опублікувала прізвища делегатів: частина з них представляла її на переговорах трирічної давнини.

Володимир Зеленський сказав, що такий низький рівень представництва на переговорах ображає і США, які наполягали на зустрічі України і Росії, і Туреччину, яка цю зустріч організувала. Єдиним реальним результатом цих перших з 2022-го прямих контактів Києва і Москви стала домовленість провести великий обмін полоненими. А от згоди на припинення вогню Росія так і не дала. Крім того, за даними низки медіа, її делегати намагалися залякувати Україну "безкінечною війною" і вимагали в неї вивести війська з чотирьох областей.

Коли стало очевидно, що добитися від Росії конструктиву в питанні припинення вогню хоча б на 30 днів, як було вирішено раніше, не вдасться, Трампу з Албанії подзвонили президент Франції Еммануель Макрон, президент України, голови урядів Польщі та Великої Британії Дональд Туск та Кір Стармер і німецький канцлер Фрідріх Мерц.

Також учора, тобто за день до розмови Трампа із Путіним, американському президенту для обговорення необхідності припинення вогню в Україні телефонували Макрон, Мерц, Стармер і італійська прем'єр-міністр Джорджа Мелоні.