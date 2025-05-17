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Трамп анонсував на понеділок дзвінок Путіну та Зеленському. Він сподівається на “припинення вогню”

Президент запланував дзвінок на 10:00 ранку за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Трамп анонсував на понеділок дзвінок Путіну та Зеленському. Він сподівається на “припинення вогню”
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп анонсував на понеділок, 19 травня, дзвінок очільнику Кремля Владіміру Путіну, а потім – президенту України Володимиру Зеленському. 

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social. 

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“У понеділок о 10:00 ранку я розмовлятиму телефоном з президентом Росії Владіміром Путіним. Темами дзвінка будуть зупинка «кровопролиття», яке в середньому вбиває понад 5000 російських та українських солдатів на тиждень, та торгівля. Потім я розмовлятиму з президентом України Зеленським, а потім разом з президентом Зеленським – з різними членами НАТО. Сподіваюся, що це буде продуктивний день, буде укладено припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, війна, якої ніколи не повинно було бути, закінчиться. Хай Бог благословить нас усіх!!!” – написав Трамп.
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