Сікорський: Росія вирішила спробувати відбудувати свою імперію, ми цього не допустимо

Очільник МЗС Польщі нагадав, що НАТО було засновано для стримування Росії.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував переговори Росії та України у Стамбулі.

Він нагадав, що НАТО було засновано для стримування Росії, а потім понад 20 років витратили на спроби європеїзувати Росію.

“І саме Росія вирішила викинути все це та спробувати відбудувати свою імперію. Ми цього не допустимо”, - запевнив Сікорський.

Він також наголосив, що до кінця десятиліття “ми станемо сильнішими, а Росія матиме жахливе похмілля”.

Переговори в Стамбулі: все що відомо станом на зараз

Сьогодні українська і російська делегації зустрілися вперше з весни 2022-го року. Посередником у перемовинах виступила Туреччина, хоча Росія, за даними різних медіа, вимагала, аби на зустрічі була лише Україна. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Росія відправила на перемовини людей значно нижчого рівня. Очолив делегацію путінський помічник Володимир Мединський, також прибули заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Крім них, Москва відправила ще "експертів".

Перед тим, які дати за стіл переговорів, українська делегація провела ще дві зустрічі: з держсекретарем США і турецьким міністром закордонних справ, а також з представником США Кітом Келлогом і радниками президента Франції, канцлера Німеччини і прем'єр-міністрів Польщі та Великої Британії.

Російський головний делегат Мединський зустрівся з представником США.

Зустріч між Україною, Росією і Туреччиною почалася на годину пізніше анонсованого часу, близько 13:45. Вона тривала менше двох годин. Медіа писали суперечливі дані про її завершення: деякі про те, що вона добігла кінця, деякі – ще делегації взяли паузу. Також, за даними медіа, Росія висунула абсолютно неприйнятні вимоги для припинення вогню – аби Україна відвела війська зі своєї ж території.