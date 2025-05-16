Суд закрив справу за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна

Крижопільський районний суд на Вінниччині 16 травня закрив провадження у справі за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна, пише «Суспільне».
Причиною суддя вказала відсутність предмета спору. Вона долучила до справи лист Міністерства юстиції щодо санкцій.
У підсумку суддя розпорядилася закрити провадження у справі. До речі, повторні звернення до суду з приводу спору між тими ж сторонами про той же предмет і з тих же підстав не допускаються.
Адвокат Порошенка заявив, що «зміст листа свідчить про можливі заперечення Мін'юсту, які формально такими не є», а адвокатка Марини Порошенко наголосила, що її клієнтка має право на свою частку майна, бо не перебуває під санкціями.
Захист експрезидента заявив, що «у нас є план Б, якщо не спрацює — буде план С. Ми готові захищатися далі».
- У квітні Марина Порошенко звернулася з проханням до суду поділити майно з чоловіком.
- Йшлося не про розлучення, а про розподіл майна на суму понад 17 млрд гривень.
- Пресслужба партії «Європейська солідарність» пояснила згодом, що позов про поділ майна - юридичний захід для обходу санкцій, які унеможливлюють будь-які правочини з боку Порошенка, включно з фінансуванням допомоги ЗСУ.
- Указ про застосування санкцій проти Петра Порошенка з'явився на сайті президента 13 лютого.
- СБУ пояснила застосування санкцій загрозою безпеці і нагадала про "вугільну справу", що тягнеться з 2021 року і в якій Порошенка підозрюють у державній зраді і сприянні тероризму.
- Зеленський заявив, що санкції впровадили через виведення мільярдів гривень за межі України під час війни. За його словами, санкції можуть зняти, якщо люди, проти яких їх застосували, повернуть кошти в Україну і їх спрямують на армію.
- Інформація про те, що фінмоніторинг виявив відмивання коштів через фонд, була й раніше. Це розглядали на одному з нещодавніх засідань РНБО. Але тоді про Порошенка не згадували, а говорили про фінансування парафій МП.