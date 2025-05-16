Суд закрив справу за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна

Захист експрезидента заявив, що "у нас є план Б, якщо не спрацює — буде план С".

Крижопільський районний суд на Вінниччині 16 травня закрив провадження у справі за позовом Марини Порошенко до Петра Порошенка про поділ майна, пише «Суспільне».

Причиною суддя вказала відсутність предмета спору. Вона долучила до справи лист Міністерства юстиції щодо санкцій.

У підсумку суддя розпорядилася закрити провадження у справі. До речі, повторні звернення до суду з приводу спору між тими ж сторонами про той же предмет і з тих же підстав не допускаються.

Адвокат Порошенка заявив, що «зміст листа свідчить про можливі заперечення Мін'юсту, які формально такими не є», а адвокатка Марини Порошенко наголосила, що її клієнтка має право на свою частку майна, бо не перебуває під санкціями.

Захист експрезидента заявив, що «у нас є план Б, якщо не спрацює — буде план С. Ми готові захищатися далі».