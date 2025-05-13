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Порошенко витребує від ОПУ докази, які стали підставою для запровадження санкцій

Відповідне клопотання задовольнив суд.

Порошенко витребує від ОПУ докази, які стали підставою для запровадження санкцій
Петро Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

Офіс Президента України має надати докази, які стали підставою для запровадження санкцій проти нардепа, п’ятого президента Петра Порошенка.

Відповідне клопотання задовольнив суд, пише «Суспільне».

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  • Як відомо, РНБО 12 лютого запровадила санкції проти Порошенка, а також бізнесменів Коломойського, Жеваго і Боголюбова та колишнього нардепа Медведчука. 
  • Порошенко ще до оприлюднення указу записав відеозвернення, в якому назвав це рішення незаконним.
  • 13 лютого депутати «Європейської солідарності» заблокували роботу парламенту, вимагаючи від спікера Ради Стефанчука відповісти, чи він, як член РНБО, голосував за запровадження санкцій проти Порошенка?
  • Детальніше про обмежувальні заходи читайте в матеріалі LB.ua.
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