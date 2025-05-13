Порошенко витребує від ОПУ докази, які стали підставою для запровадження санкцій

Офіс Президента України має надати докази, які стали підставою для запровадження санкцій проти нардепа, п’ятого президента Петра Порошенка .

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