Порошенко витребує від ОПУ докази, які стали підставою для запровадження санкцій

Офіс Президента України має надати докази, які стали підставою для запровадження санкцій проти нардепа, п’ятого президента Петра Порошенка.
Відповідне клопотання задовольнив суд, пише «Суспільне».
- Як відомо, РНБО 12 лютого запровадила санкції проти Порошенка, а також бізнесменів Коломойського, Жеваго і Боголюбова та колишнього нардепа Медведчука.
- Порошенко ще до оприлюднення указу записав відеозвернення, в якому назвав це рішення незаконним.
- 13 лютого депутати «Європейської солідарності» заблокували роботу парламенту, вимагаючи від спікера Ради Стефанчука відповісти, чи він, як член РНБО, голосував за запровадження санкцій проти Порошенка?
- Детальніше про обмежувальні заходи читайте в матеріалі LB.ua.