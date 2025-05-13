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Санду вважає, що Молдова може завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2027 року

За її словами, дуже багато залежить від парламентських виборів у вересні цього року.

Санду вважає, що Молдова може завершити переговори про вступ до ЄС до кінця 2027 року
Мая Санду
Фото: EPA-EFE/DUMITRU DORU

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що країна до 2028 року може завершити переговори про вступ до Європейського союзу, у контексті європейської інтеграції надзвичайно важливими є парламентські вибори в країні, передає Інтерфакс-Україна.

"Я вважаю, що реальний термін - завершити переговори до кінця 2027 року. Після цього, у 2028 році, почнеться період, коли всі країни мають висловитися щодо підтримки та ратифікації нашої угоди. Завершення цього етапу можливе до закінчення мандата нинішнього складу Європейської комісії у 2029 році", - зазначила Санду на каналі TV8.

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За її словами, "дуже багато залежить від парламентських виборів", а "наступний парламент може стати парламентом європейської інтеграції".

"Парламентські вибори надзвичайно важливі в контексті європейської інтеграції Молдови. Дуже важливо, щоб майбутній парламент був проєвропейським і продовжив курс євроінтеграції. У цьому контексті парламентські вибори навіть важливіші, ніж вибори президента минулого року", - сказала Санду.

Відповідаючи на запитання про можливу проєвропейську коаліцію в майбутньому парламенті, вона визнала, що її буде дуже складно створювати, якщо партія "Дія і солідарність" (PAS) не отримає більшості.

"На жаль, опитування показують, що інші проєвропейські партії не проходять до парламенту. Тому, PAS повинні робити все, щоб отримати більшість. Час до виборів ще є", - сказала Санду.

Відповідаючи на запитання про конфігурацію майбутнього парламенту, вона відкинула можливість створення коаліції з Партією соціалістів, Блоком "Альтернатива" або "Нашою партією", які, згідно з опитуваннями, можуть бути представлені в парламенті.

"Я не думаю, що коаліція з цими партіями можлива. Усі вони навіть якщо говорять про євроінтеграцію, на референдумі минулого року голосували проти. Виникає питання: яким чином вони підтримують євроінтеграцію, якщо голосують проти", - зазначила вона.

Крім того, Санду піддала критиці опозицію, яка продовжує підтримувати Росію, сподіваючись отримати від Москви підтримку.

Вибори до парламенту Молдови призначено на 28 вересня 2025 року.
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