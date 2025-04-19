Санду: Кремль хоче поставити на чолі країни лояльних людей, щоб використовувати Молдову проти України

На парламентських виборах у Молдові Кремль намагається замінити керівництво країни підконтрольними РФ людьми, щоб використати державу проти України.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю ЗМІ, пише Укрінформ.

За словами Санду, Україна залишається щитом Молдови, і завдання влади в Кишиневі — не допустити використання Молдови проти України.

"Ми бачили безпрецедентне втручання минулого року, і цілком очевидно, що і цього року РФ спробує вплинути на результати виборів. Ставка Кремля — змінити керівництво країни на людей, яких він може контролювати. І йдеться не лише про Республіку Молдова, тому що інтереси Росії зараз – це Україна. Якщо Кремлю вдасться контролювати владу, він використовуватиме Республіку Молдова проти України", — сказала президентка.

Санду додає, що Молдова має кордон з Україною протяжністю 1200 км, тому існує ризик того, що РФ спробує втягнути Кишинів у війну.

"Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон перетворюється з кордону з дружньою країною на кордон із країною, яку контролює Москва. Звичайно, тут є ризики для України, але водночас ризики для Республіки Молдова також зростають, тому що таким чином Росія може втягнути її у війну", — каже президентка.

Санду наголосила, що задля безпеки громадян, а також для того, щоб ще більше не ускладнювати ситуацію в Україні, цього не можна допустити.