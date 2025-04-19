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Китай блокує новий газогін із Росії через цінові розбіжності щодо газу

Китай пропонує $60 за 1 тис. м³, тоді як постачання за чинним маршрутом «Сила Сибіру-1» здійснюється за ціною близько $260.

Китай блокує новий газогін із Росії через цінові розбіжності щодо газу
Лідер Китаю Сі Цзиньпін
Фото: EPA/UPG

Китай не підтримав ініціативу Росії щодо будівництва нового газопроводу через територію Казахстану. 

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки.

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Пекін поставив під сумнів рентабельність проєкту та наполягає на зниженні цін на енергоносії.

За даними аналітиків, РФ запропонувала новий маршрут як альтернативу неузгодженому газогону «Сила Сибіру-2». Основна проблема — розбіжності щодо вартості газу: Китай пропонує $60 за 1 тис. м³, тоді як постачання за чинним маршрутом «Сила Сибіру-1» здійснюється за ціною близько $260.

Китайська сторона також наголошує на наявності діючого газопроводу «Казахстан — Китай», який вже забезпечує необхідні обсяги, та вважає нову ініціативу економічно недоцільною. Замість цього Пекін пропонує зосередитися на переговорах щодо «Сили Сибіру-2» та нарощуванні експорту скрапленого природного газу, вартість якого для КНР останнім часом знизилася на 3,5%.

Аналітики зазначають, що така позиція Китаю зумовлена прагненням отримувати ресурси за мінімальними цінами та уникати ризиків, пов’язаних із реалізацією масштабних інфраструктурних проєктів. На тлі зменшення російського експорту до країн Європи Пекін використовує переговорну паузу, щоб схилити Москву до поступок.

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