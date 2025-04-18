США планують запровадити портові збори для китайських суден

Починаючи з середини жовтня, китайські судновласники та оператори будуть стягувати плату в розмірі 50 доларів за тонну вантажу, плата буде збільшуватися щороку протягом наступних трьох років.

США оприлюднили плани запровадити портові збори для китайських суден, щоб спробувати відродити суднобудування у країні та кинути виклик домінуванню Пекіна в галузі, пише BBC.

Починаючи з середини жовтня, китайські судновласники та оператори будуть стягувати плату в розмірі 50 доларів за тонну вантажу, плата буде збільшуватися щороку протягом наступних трьох років.

Представник міністерства закордонних справ Китаю заявив, що збори піднімуть ціни для американських споживачів і “не пожвавлять суднобудівну промисловість США”.

Збори китайських власників суден і операторів суден, побудованих у КНР, будуть залежати від ваги їхнього вантажу, кількості контейнерів, які вони перевозять, або кількості транспортних засобів на борту.

Для навалочних суден плата залежатиме від ваги їхнього вантажу, тоді як плата для контейнеровозів ‒ від кількості контейнерів, які перевозить судно. Протягом наступних трьох років 50 доларів за тонну вантажу зростатиме на 30 доларів щороку. Збори на побудовані в Китаї судна починатимуться з 18 доларів за тонну або 120 доларів за контейнер і також зростуть протягом наступних трьох років.

З кораблів неамериканського виробництва, які перевозять автомобілі, стягуватиметься 150 доларів США за автомобіль.Збір буде застосовуватися один раз за рейс і не частіше п'яти разів на рік.

Порожні судна, які прибувають до портів США для перевезення масових експортних товарів, таких як вугілля чи зерно, звільняються від сплати.

Судна, які перевозять товари між американськими портами, а також з цих портів на Карибські острови та території США, також звільняються від нововведень, як і американські та канадські кораблі, які заходять у порти Великих озер.

Збори набагато нижчі, ніж передбачав план, оприлюднений у лютому, що передбачав стягування до 1,5 мільйона доларів за кожен американський порт, який відвідує китайське судно.