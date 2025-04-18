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Венеція відновила плату для одноденних туристів

Італійське місто-лагуна тривалий час страждало від переповненості через масовий туризм, і плата за вхід розглядається як спосіб контролювати потік відвідувачів.

Венеція відновила плату для одноденних туристів
Фото: EPA/UPG

Венеція відновила стягнення плати за вхід для одноденних туристів, пише DW

Вперше цю схему було запроваджено у 2024 році, коли місто вимагало “плату за вхід” у розмірі 5 євро з одноденних відвідувачів. Однак цього року одноденним мандрівникам доведеться заплатити вдвічі більше.

“Для тих, хто платить плату за вхід протягом 3 днів до дня відвідування, сума дорівнює 10 євро”, - йдеться на веб-сайті муніципалітету Венеції. 

Рішення 2024 про стягнення плати з одноденних туристів зробило Венецію першим містом у світі, що стягує плату за вхід з короткострокових відвідувачів, як у музеї. 

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Відома своїми знаковими каналами, Венеція тривалий час страждала від переповненості через масовий туризм, і плата за вхід розглядається як спосіб контролювати потік відвідувачів. Діюча плата буде застосовуватись усі дні до перших вихідних травня, а потім у вихідні з п'ятниці по неділю до кінця липня.

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