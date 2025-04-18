FT: Raiffeisen зупинив продаж російського підрозділу на тлі "відлиги" в США

Raiffeisen Bank International, найбільший західний банк, все ще провідний бізнес у Росії, припинив спроби продати свій підрозділ у країні на тлі зближення Вашингтона та Москви.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

RBI опинився під тиском з боку регуляторів та іноземних урядів, включно з ЄС та США, з вимогою продати свій російський бізнес після повномасштабного вторгнення російського президента Володимира Путіна на Україну у 2022 році.

“І без того складний продаж був ще більше зупинений у вересні після того, як російський суд заморозив акції російського дочірнього банку Raiffeisen, а в січні наклав на банк стягнення у розмірі 2 млрд євро збитків. Але RBI прийняв рішення у лютому призупинити спроби продажу, оскільки Москва та Вашингтон почали відновлювати політичну взаємодію”, ‒ йдеться у матеріалі.

Одне з джерел зазначило, що причиною зупинки стала глобальна невизначеність, а також мінливі відносини між США та Росією. Ще одне водночас додає, що спроби серйозно продати “припинилися” наразі, але внутрішня ситуація може знову змінитись.

У своїй заяві RBI повідомив, що процес продажу “продовжується”, але додав, що судовий розгляд зупинив виконання будь-якої угоди.

"Заразс акції RBI в Raiffeisen Bank Russia заблоковані, і тому транзакція на цей момент неможлива”, ‒ заявили вони. Зусилля зі згортання бізнесу все ще продовжуються відповідно до вимог Європейського центрального банку.

Пауза в процесі продажу відбулася після того, як США, які попередили австрійський банк, що він ризикує втратити доступ до американської фінансової системи через зв'язки з Росією, виявили серйозну зацікавленість у поновленні економічного співробітництва з Москвою. Стів Віткофф, спеціальний посланник Трампа, заявив, що США та Росія обговорюють “дуже привабливі комерційні можливості” після того, як він зустрівся з Путіним минулого тижня втретє цього року.