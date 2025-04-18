Польща заборонила в'їзд вісьмом грузинським чиновникам через насильство проти протестувальників

Польща заборонила в'їзд в країну вісьмом грузинським чиновникам через їхню ймовірну участь у насильстві проти антиурядових протестувальників на південному Кавказі. Про це пише Reuters з посиланням на польське МЗС.
У листопаді в Грузії спалахнули протести, коли керівна партія “Грузинська мрія” заявила, що призупиняє переговори про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Опоненти звинувачують її в проведенні авторитарної, антизахідної та проросійської політики.
“У відповідь на посилення репресій проти опозиції в Грузії Польща заборонила в'їзд на свою територію вісьмом представникам правоохоронних органів, відповідальним за насильство проти протестувальників”, ‒ зазначили дипломати.
“Польща підтримує проєвропейські прагнення грузинського суспільства”, ‒ додали вони.
Хто саме у санкційному списку ‒ невідомо.
- Раніше у квітні Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох грузинських чиновників, зокрема першого заступника міністра внутрішніх справ країни Шалви Бедоідзе, звинувативши їх у допущенні серйозних порушень прав людини.