Польща заборонила в'їзд вісьмом грузинським чиновникам через насильство проти протестувальників

Хто саме у санкційному списку ‒ невідомо.

Польща заборонила в'їзд в країну вісьмом грузинським чиновникам через їхню ймовірну участь у насильстві проти антиурядових протестувальників на південному Кавказі. Про це пише Reuters з посиланням на польське МЗС.

У листопаді в Грузії спалахнули протести, коли керівна партія “Грузинська мрія” заявила, що призупиняє переговори про вступ до Європейського Союзу до 2028 року. Опоненти звинувачують її в проведенні авторитарної, антизахідної та проросійської політики.

“У відповідь на посилення репресій проти опозиції в Грузії Польща заборонила в'їзд на свою територію вісьмом представникам правоохоронних органів, відповідальним за насильство проти протестувальників”, ‒ зазначили дипломати.

“Польща підтримує проєвропейські прагнення грузинського суспільства”, ‒ додали вони.

Хто саме у санкційному списку ‒ невідомо.