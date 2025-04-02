Британія запровадила санкції проти російського "Відродження" та двох грузинських політиків

Уряд Британії запровадив санкції проти російської автономної некомерційної організації сприяння розвитку міжнародного співробітництва "Євразія" та її керівника Неллі Парутенко.

Про це ідеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Під британські санкції потрапила також член правління та лідерка молдовської партії "Відродження" Наталія Параска, а також депутатка молдовського парламенту Марина Таубер. Як зазначили в уряд, вони "діють від імені або за вказівками олігарха-втікача Ілана Шора".

Також у санкційний список Британії потрапили члени Вищої ради юстиції Грузії Леван Мурусидзе і Михайло Чинчаладзе. У списку санкцій також семеро громадян Гватемали, разом 12 осіб.

За інформацією росЗМІ, керівником опікунської ради АНО "Євразія" став В'ячеслав Володін, якого в Україні засудили заочно до 15 років тюрми за посягання на територіальну цілісність і недоторканність Української держави.

Володін перебуває у санкційному списку Євросоюзу, Канади, Чорногорії, Ісландії, Норвегії, Албанії, Ліхтенштейну, США, Австралії, Японії, Великобританії та Швейцарії.