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Британія запровадила санкції проти російського "Відродження" та двох грузинських політиків

У "чорний список" потрапила керівник російської автономної некомерційної організації "Відродження" Неллі Парутенко.

Британія запровадила санкції проти російського "Відродження" та двох грузинських політиків
Фото: rada.gov.ua

Уряд Британії запровадив санкції проти російської автономної некомерційної організації сприяння розвитку міжнародного співробітництва "Євразія" та її керівника Неллі Парутенко.

Про це ідеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Під британські санкції потрапила також член правління та лідерка молдовської партії "Відродження" Наталія Параска, а також депутатка молдовського парламенту Марина Таубер. Як зазначили в уряд, вони "діють від імені або за вказівками олігарха-втікача Ілана Шора".

Також у санкційний список Британії потрапили члени Вищої ради юстиції Грузії Леван Мурусидзе і Михайло Чинчаладзе. У списку санкцій також семеро громадян Гватемали, разом 12 осіб.

За інформацією росЗМІ, керівником опікунської ради АНО "Євразія" став  В'ячеслав Володін, якого в Україні засудили заочно до 15 років тюрми за посягання на територіальну цілісність і недоторканність Української держави. 

Володін перебуває у санкційному списку Євросоюзу, Канади, Чорногорії, Ісландії, Норвегії, Албанії, Ліхтенштейну, США, Австралії, Японії, Великобританії та Швейцарії.

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