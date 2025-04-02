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Ліберальна кандидатка перемогла на виборах до Верховного суду штату Вісконсін, попри підтримку її конкурента Трампом

Кроуфорд перемогла із відривом приблизно в 191 000 голосів.

Ліберальна кандидатка перемогла на виборах до Верховного суду штату Вісконсін, попри підтримку її конкурента Трампом
Сьюзан Кроуфорд
Фото: crawfordforwi.com

У вівторок виборці штату Вісконсін обрали Сьюзан Кроуфорд до Верховного суду штату, зберігши ліберальну більшість у суді 4-3, що стало поразкою для президента Дональда Трампа та його союзника-мільярдера Ілона Маска, які підтримали її конкурента-консерватора, пише Reuters. 

Кроуфорд, суддя округу, перемогла консерватора Бреда Шімела, колишнього генерального прокурора штату від республіканців і також суддю округу. Кроуфорд перемогла із перевагою у 9 пунктів із відривом приблизно в 191 000 голосів і 88% підрахованих голосів.

Маск і пов’язані з ним політичні групи витратили понад 21 мільйон доларів на підтримку Шімела. Кроуфорд позиціонувала перегони як змагання між нею та мільярдером з-поза штату.

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