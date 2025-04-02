Reuters: Трамп готує виконавчий указ про збільшення експорту зброї

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує прийняти виконавчий указ, який полегшить правила експорту військового обладнання. Цей документ можуть оприлюднити вже найближчими днями.

Про це пише Reuters із посиланням на чотири джерела, знайомі з обговореннями.

Джерела, деякі в уряді, інші в промисловості, сказали, що вони очікують, що наказ буде схожий на закон, запропонований радником Трампа з національної безпеки Майклом Волцем минулого року, коли він був членом Палати представників від Республіканської партії.

Виконавчий наказ може збільшити продажі для великих оборонних підрядників США, таких як Lockheed Martin, RTX Corp і Boeing.

Якби тоді законопроект, запропонований Волцем прийняли у 2024 році, то він би вніс поправки до закону США про контроль за експортом зброї. Це би збільшило ліміти сум для перегляду Конгресом експорту зброї в інші країни. Вони могли б зрости з 14 до 23 мільйонів доларів на передачу зброї та із 50 до 83 мільйонів на продаж військового обладнання, модернізацію, навчання та інші послуги.

Під час свого першого терміну Трамп часто висловлював розчарування через те, що члени Конгресу затримують продаж зброї за кордон через "права людини чи інші проблеми".

У 2019 році він розлютив багатьох законодавців, у тому числі деяких колег-республіканців, оголосивши надзвичайний стан через напруженість з Іраном. Це дозволило йому відмінити прецедент перегляду Конгресом великих продажів зброї та завершити продаж зброї на суму понад 8 мільярдів доларів Саудівській Аравії, Об’єднаним Арабським Еміратам та Йорданії.

У той час члени Конгресу місяцями блокували продажі військового обладнання Саудівській Аравії та ОАЕ, обурені жертвами цивільного населення внаслідок їхньої авіаоперації в Ємені, а також порушеннями прав людини, зокрема вбивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині.