Білий дім: Трамп у травні відвідає Саудівську Аравію

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала повідомлення про можливий візит Дональда Трампа до Саудівської Аравії, передає Суспільне.
"Президент (Дональд Трамп — ред.) вирушить до Саудівської Аравії в травні. Що стосується конкретних дат і деталей, ми повідомимо їх вам, як тільки зможемо", — сказала вона.
Крім того Керолайн Левітт запевнила, що США продовжують працювати над припиненням вогню в Україні. Що ж стосується ситуації в Смузі Гази, вона не згадала про припинення бойових дій, але наголосила на підтримці Ізраїлю.
- Раніше повідомлялось, що візит планували на 28 квітня, але його перенесли.
- Ймовірно, переговори будуть зосереджені на обговоренні іноземних інвестицій, зміцненні відносин з країнами Перської затоки та припиненні конфлікту на Близькому Сході.
- Поки що незрозуміло, чи проведе Трамп зустріч з арабськими лідерами в Саудівській Аравії, як це було в травні 2017 року, чи після цього він відправиться в інші країни регіону. Ізраїльські офіційні особи заявили, що Білий дім поки що не обговорював з ними можливий візит до Ізраїлю під час тієї ж поїздки.
- Саудівці хочуть, щоб візит відбувся після досягнення перемир'я між Росією та Україною.
- Наразі плани нормалізаційної угоди між Ізраїлем і Саудівською Аравією відклали на другий план, значною мірою тому, що саудівці хочуть "незворотного обмеженого в часі шляху" для створення палестинської держави, але на це не погоджується ізраїльський уряд.