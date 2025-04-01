Білий дім: Трамп у травні відвідає Саудівську Аравію

Речниця Білого дому Керолайн Левітт прокоментувала повідомлення про можливий візит Дональда Трампа до Саудівської Аравії, передає Суспільне.

"Президент (Дональд Трамп — ред.) вирушить до Саудівської Аравії в травні. Що стосується конкретних дат і деталей, ми повідомимо їх вам, як тільки зможемо", — сказала вона.

Крім того Керолайн Левітт запевнила, що США продовжують працювати над припиненням вогню в Україні. Що ж стосується ситуації в Смузі Гази, вона не згадала про припинення бойових дій, але наголосила на підтримці Ізраїлю.