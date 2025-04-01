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Анналена Бербок про “Північний потік-2”: такі економічні проєкти більше не будуть існувати

Очевидно, що цей трубопровід не може бути перезапущений, сказала Бербок. 

Анналена Бербок про “Північний потік-2”: такі економічні проєкти більше не будуть існувати
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала можливість перезапуску проєкту "Північний потік-2", передає “Європейська правда”.

Як вона визнала, східні держави попереджали Німеччину, що "Північний потік-2" – "не економічний проєкт, а підготовка до агресії". 

"Ми заплатили мільярди за це, і тепер очевидно, що цей трубопровід не може бути перезапущений. Це рішення – в руках Німеччини, й минулий уряд ухвалив це рішення абсолютно в унісон", – зауважила очільниця МЗС Німеччини.

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Бербок запевнила, що провідні німецькі політики поділяють позицію щодо "Північного потоку-2". Вони схиляються до "абсолютно чіткого рішення, що економіка Європи і безпека Європи взаємоповʼязані".

"І безумовно, що такі економічні проєкти більше не будуть існувати, тому що вони є небезпечними для нашої безпеки", – запевнила Анналена Бербок.

  • Адміністрація США Джо Байдена наклала санкції на Warnig і Nord Stream 2 AG у 2022 році. Адміністрація тодішнього президента США Джо Байдена не були зацікавлені пропозицією купити Nord Stream 2 минулого року від Стівена Лінча, американського бізнесмена з досвідом роботи в Росії.

  • Трамп відверто критикував трубопровід під час свого першого президентського терміну і звинувачував Німеччину і Європу загалом у тому, що вони занадто покладаються на російський газ і допомагають фінансувати військову машину Москви.

  • У лютому видання Handelsblatt писало, що німецький уряд може незабаром відновити роботу підірваного у 2022 році балтійського трубопроводу "Північний потік-2", змінивши його призначення. Замість російського газу у Берліні хочуть прокачувати морським дном екологічний водень із Фінляндії.

  • Колишній шпигун і близький друг Володимира Путіна має план перезапуску російського газопроводу “Північний потік-2” до Європи за підтримки американських інвесторів.
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