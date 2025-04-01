Анналена Бербок про “Північний потік-2”: такі економічні проєкти більше не будуть існувати

Очевидно, що цей трубопровід не може бути перезапущений, сказала Бербок.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала можливість перезапуску проєкту "Північний потік-2", передає “Європейська правда”.

Як вона визнала, східні держави попереджали Німеччину, що "Північний потік-2" – "не економічний проєкт, а підготовка до агресії".

"Ми заплатили мільярди за це, і тепер очевидно, що цей трубопровід не може бути перезапущений. Це рішення – в руках Німеччини, й минулий уряд ухвалив це рішення абсолютно в унісон", – зауважила очільниця МЗС Німеччини.

Бербок запевнила, що провідні німецькі політики поділяють позицію щодо "Північного потоку-2". Вони схиляються до "абсолютно чіткого рішення, що економіка Європи і безпека Європи взаємоповʼязані".

"І безумовно, що такі економічні проєкти більше не будуть існувати, тому що вони є небезпечними для нашої безпеки", – запевнила Анналена Бербок.