Апеляційний суд Парижа повідомив, коли зможе ухвалити рішення у справі Марін Ле Пен

Паризький апеляційний суд зробив заяву щодо можливого терміну ухвалення рішення у справі ультраправої активістки Марін Ле Пен, передає Bloomberg.
Суд вважає, що зможе ухвалити рішення до літа 2026 року — набагато раніше, ніж очікували експерти-юристи.
Адвокат Ле Пен заявив, що вона подала апеляцію на вирок у справі про розкрадання і пов'язану з цим п'ятирічну заборону на участь у виборах, яка завадить її амбіціям балотуватися у президенти Франції.
- Як відомо, очільницю ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Марін Леє Пен і вісьмох євродепутатів визнали винними у розтраті державних грошей.
- Раніше прокуратура вимагала для політикині п'ятирічну заборону обіймати державні посади, і це могло перешкодити Ле Пен балотуватися на президентських виборах 2027 року.
- Обвинувачені стверджували, що вони використовували гроші законним шляхом, а обвинувачення ґрунтуються на “надто вузькому визначенні того, чим займається помічник у парламенті”.