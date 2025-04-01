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Апеляційний суд Парижа повідомив, коли зможе ухвалити рішення у справі Марін Ле Пен

Це може бути раніше, ніж очікували експерти-юристи.

Апеляційний суд Парижа повідомив, коли зможе ухвалити рішення у справі Марін Ле Пен
Марін Ле Пен
Фото: EPA/UPG

Паризький апеляційний суд зробив заяву щодо можливого терміну ухвалення рішення у справі ультраправої активістки Марін Ле Пен, передає Bloomberg.

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Суд вважає, що зможе ухвалити рішення до літа 2026 року — набагато раніше, ніж очікували експерти-юристи.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона подала апеляцію на вирок у справі про розкрадання і пов'язану з цим п'ятирічну заборону на участь у виборах, яка завадить її амбіціям балотуватися у президенти Франції.

  • Як відомо, очільницю ультраправої французької партії "Національне обʼєднання" Марін Леє Пен і вісьмох євродепутатів визнали винними у розтраті державних грошей.
  • Раніше прокуратура вимагала для політикині п'ятирічну заборону обіймати державні посади, і це могло перешкодити Ле Пен балотуватися на президентських виборах 2027 року. 
  • Обвинувачені стверджували, що вони використовували гроші законним шляхом, а обвинувачення ґрунтуються на “надто вузькому визначенні того, чим займається помічник у парламенті”.
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