Апеляційний суд Парижа повідомив, коли зможе ухвалити рішення у справі Марін Ле Пен

Це може бути раніше, ніж очікували експерти-юристи.

Паризький апеляційний суд зробив заяву щодо можливого терміну ухвалення рішення у справі ультраправої активістки Марін Ле Пен, передає Bloomberg.

Суд вважає, що зможе ухвалити рішення до літа 2026 року — набагато раніше, ніж очікували експерти-юристи.

Адвокат Ле Пен заявив, що вона подала апеляцію на вирок у справі про розкрадання і пов'язану з цим п'ятирічну заборону на участь у виборах, яка завадить її амбіціям балотуватися у президенти Франції.