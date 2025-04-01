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​Україна та Франція підписали сім угод на понад 51 млн євро для розвитку медицини

Зокрема, придбають 150 УЗД для медзакладів по всій країні, 75 медзакладів  забезпечать портативними рентген-апаратами, 58 медзакладів отримають нові можливості для реабілітації після ампутацій.

​Україна та Франція підписали сім угод на понад 51 млн євро для розвитку медицини
підписання угод між Україною і Францією
Фото: пресслужба Мінекономіки

1 квітня у Києві Україна та Франція підписали сім угод у сфері охорони здоров’я на загальну суму 51,2 млн євро. 

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

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Ці угоди реалізовують у межах грантової міжурядової угоди, укладеної торік у червні на загальну суму 200 млн євро. Проєкти фінансуватиме уряд Франції, а їх реалізацію забезпечуватимуть французькі медичні компанії. 

Серед основних напрямків фінансування:

  • будівництво дитячого реабілітаційного центру у Вінниці та реконструкція реабілітаційного відділення у Ладижині на 15 млн євро (Ginger International);
  • постачання портативних рентгенівських апаратів у 75 лікарень Харкова, Сум, Дніпра, Миколаєва та Одеси – 10,98 млн євро (DMS Imaging);
  • оснащення 58 лікарень реабілітаційним обладнанням після ампутацій – 8 млн євро (Dessintey);
  • закупівля 700 одиниць обладнання для серцево-легеневої реанімації – 5,92 млн євро;
  • розвиток телемедичних мереж у шести регіонах – 4,35 млн євро (C3Medical);
  • створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних центрів – 4,1 млн євро (Schiller Medical);
  • забезпечення лікарень 150 системами ультразвукової діагностики – 2,98 млн євро (Sonoscanner).

Загалом у межах грантової угоди планується реалізація ще 12 проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, розмінування та водопостачання на суму близько 149 млн євро.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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