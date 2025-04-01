​Україна та Франція підписали сім угод на понад 51 млн євро для розвитку медицини

Зокрема, придбають 150 УЗД для медзакладів по всій країні, 75 медзакладів забезпечать портативними рентген-апаратами, 58 медзакладів отримають нові можливості для реабілітації після ампутацій.

підписання угод між Україною і Францією

1 квітня у Києві Україна та Франція підписали сім угод у сфері охорони здоров’я на загальну суму 51,2 млн євро.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки.

Ці угоди реалізовують у межах грантової міжурядової угоди, укладеної торік у червні на загальну суму 200 млн євро. Проєкти фінансуватиме уряд Франції, а їх реалізацію забезпечуватимуть французькі медичні компанії.

Серед основних напрямків фінансування:

будівництво дитячого реабілітаційного центру у Вінниці та реконструкція реабілітаційного відділення у Ладижині на 15 млн євро (Ginger International);

постачання портативних рентгенівських апаратів у 75 лікарень Харкова, Сум, Дніпра, Миколаєва та Одеси – 10,98 млн євро (DMS Imaging);

оснащення 58 лікарень реабілітаційним обладнанням після ампутацій – 8 млн євро (Dessintey);

закупівля 700 одиниць обладнання для серцево-легеневої реанімації – 5,92 млн євро;

розвиток телемедичних мереж у шести регіонах – 4,35 млн євро (C3Medical);

створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних центрів – 4,1 млн євро (Schiller Medical);

забезпечення лікарень 150 системами ультразвукової діагностики – 2,98 млн євро (Sonoscanner).

Загалом у межах грантової угоди планується реалізація ще 12 проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, розмінування та водопостачання на суму близько 149 млн євро.