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Через заборону маркетингових договорів для аптек передусім страждає споживач — виконавчий директор аптечної мережі

Відносини з виробниками, які зараз трактуються як маркетинг, були спрямовані на розширення доступності пацієнта до препарату.

Через заборону маркетингових договорів для аптек передусім страждає споживач — виконавчий директор аптечної мережі
Фото: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Зараз ці можливості закриті.

Про це в інтерв'ю Економічній правді розповів виконавчий директор аптечної мережі "Подорожник" Тарас Коляда, відповідаючи на питання про те, як нашкодило аптекам призупинення маркетингових договорів.

“У нас забрали можливість робити пацієнтам кращу ціну, обмеживши частину доходу в межах маркетингових платежів. Такої жорсткої регуляції ніхто не чекав. Весь ринок зараз у шоці”, - сказав Коляда.

Керівник мережі пояснює, що маркетинговий договір спрямований на те, щоб підтримувати достатній запас засобу, який аптека не може підтримувати за свій кошт. Споживач хоче прийти в аптеку і отримати лікарський засіб, а не чекати його завтра або післязавтра.

Представник аптечної мережі зазначив, що коли виробник випускає товар, то він стимулює аптеку і перестраховує її від того, якщо товар протермінувався або залежався. Зараз, за його словами, ринок не розуміє, як працювати.

“Як мені розуміти – інвестувати чи не інвестувати в цей препарат? Як зрозуміти, де він потрібен? Як мені знати, де буде працювати зовнішня служба виробника? Як мені будувати відносини з виробником, щоб не купити цей товар і збанкрутувати, тому що він не буде продаватися? Таких товарів випускається багато. На ринку серед виробників велика конкуренція. Наприклад, у нас понад десять виробників "Анальгіну". Який "Анальгін" мені вибрати: одного виробника чи десяти одночасно? Ринок працював злагоджено і маркетинг був не на всі товари”, - сказав він.

Тарас Коляда вважає, що через це передусім страждає споживач.

“Ми не можемо робити з виробниками ОТС-продуктів акції для покупців, перестали робити знижки на препарати до 30-40%, трансльовані виробником через нас. Я можу транслювати знижки тільки на тонометри, вироби медичного призначення і біологічно активні добавки”, - каже він.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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