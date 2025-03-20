Чому українці купують дорожчі ліки: Ляшко розповів причину призупинення маркетингових платежів для аптек

Міністр охорони здоров'я розповів, чому в Україні при великій кількості генеричних препаратів, ціни на них не знижуються.

За його словами, в нашій країні “структура перевернулася”: не виробник ліків готовий платити за просування, а аптека висуває йому певну вимогу.

Як пояснив міністр на зустрічі з журналістами, якщо препарат не оригінальний, на нього виробляють генеричні препарати, і розпочинається конкуренція.

“Український виробник пропонує велику кількість генеричних препаратів. Здавалося, ціни на них повинні знижуватись, бо зазвичай споживача беруть низькою вартістю”, - каже Ляшко.

Як приклад він наводить препарат ібупрофен. Звичайний ібупрофен коштує 20 грн, а розкручений засіб “Нурофен” - 200.

“Коли ми дивимось на структуру продажів, ми бачимо, що цей ібупрофен по найдешевшій ціні ніколи не є в лідерах продаж”, - говорить міністр.

За його словами, виробники, які виробляли генеричні препарати, через маркетинг створили потужні аптечні мережі, через які ці ліки могли більше доходити до споживача. Тобто вони закладали у вартість генеричного препарату відсоток, який вони потім сплачували аптеці.

“Аптека, коли пацієнт приходив, пропонувала пріоритетно купувати лікарський засіб, за який сплачено маркетинг. Таким чином, продажі того лікарського засобу зростали в рази. І воно рік за роком так ішло до того моменту, поки не сформувався певний пул аптек, які почали диктувати, який відсоток виробник повинен платити для того, щоб лікарський засіб продавався”, - каже Ляшко.

Це призводило до того, що певні лікарські засоби дорожчали, а дешевші ліки, навіть при наявності на полиці, не завжди потрапляли до споживачів.

“Тому для нас ключове завдання - навести лад. Ми зупинили практику маркетингових платежів до того моменту, поки не завершиться процес прозорого ціноутворення. Законодавчими змінами визначили, що ми створюємо Національний каталог цін в Україні”, - каже міністр.

За словами Ляшка, спочатку до каталогу внесуть ліки з Нацпереліку, потім - рецептурної групи, а потім — безрецептурні. Вартість будуть порівнювати з цінами у восьми країнах Європи і визначати максимальну ціну по трьох найнижчих.

“Всі, хто випускає генеричні препарати повинні прийти до Міністерства охорони здоров'я і задекларувати свою ціну. Вона може бути нижча, але ніколи не перевищувати референтну. Вони її декларують, і ця ціна є публічною і всім відкритою. І від неї робляться націнки. Таким чином в нас в країні буде повністю прозоре ціноутворення. І за цим буде контроль. В Україні буде конкуренція не в інтересах того, кого промотують, а щоб зробити ціну нижче, щоб бути доступнішим для українського споживача”, - пояснив Ляшко.