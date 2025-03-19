Відмовили у госпіталізації: у Києві військовий звинувачує медиків у смерті своєї 28-річної дружини

У Києві військовий звинувачує лікарів у смерті своєї 28-річної дружини, яка скаржилася лікарям на біль у грудях і прискорене серцебиття, однак їй відмовили у госпіталізації.

За словами чоловіка, терапевтка списала її стан на побічну дію антидепресантів і хвилювання за чоловіка-військового.

Про це повідомляє “Українська правда. Життя”.

Як розповів військовий Олексій, вперше він почув від своєї дружини Катерини скарги на здоров’я приблизно за три тижні до її смерті. Вона скаржилася на задишку та біль у серці, причому її стан значно погіршився у період з 3 по 6 березня.

4 березня Катерина відвідала приватну клініку, де їй зробили ЕКГ та УЗД. Лікарі не виявили патологій, але помітили тривожні ознаки, які не характерні для її віку, тому порекомендували терміново викликати швидку і лягати в лікарню.

Близько 19:00 того ж дня жінка викликала швидку допомогу. Медики зафіксували пульс 110 ударів на хвилину. Катерина поскаржилася чоловіку, що лікарки "кричали" на неї.

Її стан не визнали критичним, але відвезли до державної клінічної лікарні у Подільському районі.

За словами Олексія, терапевтка, яка прийняла його дружину в лікарні, не врахувала скарги та пов’язала її стан із прийомом антидепресантів і тривожністю через війну. Катерина стверджувала, що у госпіталізації їй відмовили.

Зі слів дівчини, після цього їй порадили "викликати таксі і їхати додому", хоч вона не могла йти самостійно.

Наступного дня стан Катерини погіршився. 6 березня під час телефонної розмови Олексій зрозумів, що дружина у критичному стані, і викликав швидку. Військовий перебував на Донеччині, тож міг допомогти дружині тільки дистанційно.

"Лікарі швидкої не врахували її скарги. У госпіталізації знову відмовили, пояснюючи стан "синдромом відміни" препарату, який вона приймала за призначенням психотерапевта", – стверджує Олексій.

Медики дали жінці антиаритмічний та спазмолітичний препарати, перенесли її на диван і залишили квартиру. Олексій намагався додзвонитися, але безрезультатно. Щоб перевірити стан дружини, він попросив друга приїхати до неї у квартиру. Товариш виявив, що Катерина не дихає, і викликав поліцію, яка зафіксувала смерть.

За словами Олексія, у висновках розтину, який він отримав, причиною смерті вказані ішемічна хвороба серця та гостра серцева недостатність. Зараз він чекає на результати розширеної судмедекспертизи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115. Кримінального кодексу ("Умисне вбивство") з приміткою "раптова смерть".

Олексій розповів, що також подав заяву про недбале ставлення медичних працівників. Утім, у поліції Києва кажуть, що друге кримінальне провадження не було відкрито.

За словами речниці Подільського управління Наталії Крот, проводиться перевірка. За її словами, попередньо лікарі сказали, що померла не хотіла госпіталізуватися. Тобто написала відмову від госпіталізації і через декілька днів померла.

“Потрібно подати запит, щоб нам надали цю відмову, якщо вона дійсно відмовилася. Поки що відкрито провадження [з приміткою] "раптова смерть", – сказала вона.