Dobrobut Foundation відкрив збір на операції з відновлення кишківника для постраждалих від бойових дій

Благодійний фонд медичної мережі “Добробут” Dobrobut Foundation створив нову програму медичної допомоги військовим та цивільним з пораненням живота, яке призвело до необхідності жити з штучним отвором в черевній порожнині – стомою.

Благодійний фонд медичної мережі “Добробут” Dobrobut Foundation створив нову програму медичної допомоги військовим та цивільним з пораненням живота, яке призвело до необхідності жити з штучним отвором в черевній порожнині – стомою.

Мета програми — допомогти постраждалим від бойових дій повернутися до повноцінного життя і закрити кишкову стому відповідним операційним втручанням.

Про це повідомили у Медичній мережі “Добробут”

Для цього Dobrobut Foundation відкрив збір коштів . Необхідно 2 млн грн, щоб 20 людей змогли пройти операцію з відновлення кишківника.

Операції виконуватиме команда хірургів “Добробуту”, які мають великий досвід оперативних втручань на шлунково-кишковому тракті із ліквідації стом та відновлення його безперервності, зокрема, й після бойової травми. Медики працюватимуть на благодійних засадах.

В Україні, за різними джерелами, кількість людей, які живуть із кишковою стомою, становить від 50 до 70 тис. осіб. На жаль, бойові дії та обстріли на території нашої держави щоденно погіршують цю статистику. Поранення живота є однією із частих травм під час бойових дій та обстрілів. За час повномасштабного вторгнення кількість людей, що змушені жити з штучним отвором для відходження калових мас на черевній стінці, суттєво збільшилась.

Стома призводить не тільки до безпосереднього погіршення стану здоров'я, але і до сильної психологічної травми. Попри наявність сучасних засобів догляду, неприємний запах, постійне подразнення шкіри, залежність від гігієнічних кімнат багатьох пацієнтів, особливо молодих, доводить до депресії.

Операції з відновлення кишківника і закриття стоми виконуються в великих спеціалізованих центрах, які на сьогоднішній день переповнені пацієнтами із свіжою травмою. Через це люди зі стомами змушені місяцями чекати черги на втручання, що не тільки психологічно виснажує, але нерідко й погіршує результати самого втручання.