Чому військові та ветерани починають вживати психоактивні речовини— опитування медичних фахівців

Найбільш вразливими є військовослужбовці чоловічої статі віком від 25 до 45 років, люди з травмами головного мозку, психічними травмами, фізичним та емоційним виснаженням, а також ті, хто має попередній досвід вживання ПАР.

Мають значення і соціально-культурні фактори, як-от низький рівень морально-психологічної та військово-бойової підготовки або відсутність сімейної підтримки.

Про це йдеться у дослідженні наркозалежності в ЗСУ на замовлення БО "Благодійний фонд «Харків з тобою» проведеному ГО Дослідницьке бюро «Соціологіст».

Експерти розрізняють причини вживання психоактивних речовин (ПАР) серед військовослужбовців та ветеранів/-нок.

Для військових - це часто фізичне й психологічне перевантаження, попередній досвід вживання наркотиків, а також оточення, яке спонукає до вживання.

У ветеранів /-нок причини здебільшого пов'язані з важкими психологічними та фізіологічними травмами — зокрема, з втратою кінцівок, що може призводити до втрати життєвих орієнтирів.

“Вживання ПАР у військовому середовищі може «задовольняти» кілька потреб: втеча від реальності, швидке відновлення, покращення фізичних та ментальних здібностей, уникнення відчуття страху, притуплення болю — як фізичного, так і психічного (наприклад, через втрату близьких або побратимів)”, - йдеться у дослідженні.

Експерти зазначають, що люди, які мають залежність від психоактивних речовин, часто відмовляються від допомоги через сором, страх викриття, відчуття комфорту під дією ПАР, а також через недостатню інформованість про доступні послуги.

Існує також страх того, що допомога може бути не кваліфікованою або низький рівень культури отримання психологічної допомоги.

Однією з причин відмови від лікування є фізична недоступність допомоги та небажання командирів відпускати військовослужбовців на терапію або реабілітацію через нестачу особового складу.