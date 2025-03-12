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У МОЗ пояснили, в яких випадках відсутність органу є підставою для статусу інвалідності

Не кожне видалення органу автоматично означає втрату працездатності чи функціональних можливостей і є підставою для встановлення інвалідності.

У МОЗ пояснили, в яких випадках відсутність органу є підставою для статусу інвалідності
Фото: EPA/UPG

Не кожне видалення органу автоматично означає втрату працездатності чи функціональних можливостей і є підставою для встановлення інвалідності.

Інвалідність встановлюється не за фактом видалення, а за наслідками для життєдіяльності.

Пояснили LB.ua. у Міністерстві охорони здоров'я у відповідь на запит.

“Якби інвалідність встановлювали всім, кому видалили орган, то навіть люди після апендектомії мали б цей статус, хоча це не впливає на їхнє повсякденне життя”, - зазначили у відомстві.

Разом з тим у МОЗ зазначили, що лікарі керуються переліком безстрокових станів, визначеним у постанові КМУ № 1338, де чітко зазначено, в яких випадках втрата органу є підставою для встановлення інвалідності. Якщо стан є в переліку безстрокових станів, але лікар відмовив у встановленні інвалідності, це може бути помилкою, і в такому випадку рішення можна оскаржити.

Однак якщо стану немає в переліку, то лікарі оцінюють функціональні обмеження, які виникли після втрати органу.

“Наприклад, якщо людина після видалення органу не може працювати за своєю професією або має серйозні обмеження у повсякденному житті, це може стати підставою для встановлення інвалідності. Тому кожна ситуація аналізується окремо, з урахуванням медичних критеріїв та впливу на повсякденне функціонування людини”, - пояснили у міністерстві.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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