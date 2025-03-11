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В Україні перша дівчинка з протезом вище коліна здійснила спуск гірськолижною трасою

8-річна Маринка, яка є першою дитиною, протезованою в Україні через військову травму, спустилася з гірськолижної траси довжиною до 50 метрів.

В Україні перша дівчинка з протезом вище коліна здійснила спуск гірськолижною трасою
Фото: Охматдит

Загалом спуск тривав 46 секунд. Це національний рекорд, який фіксується Книгою світових рекордів.

Про це повідомили у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит", пацієнткою якого є Марина.

Маринка родом із Херсонщини. У травні 2022 року, внаслідок російського обстрілу, вона втратила ніжку. Тоді снаряд влучив у її будинок, а дівчинка потрапила до столичного Охматдиту на лікування. Дівчинка досі проходить реабілітацію, займається з психологом та продовжує звикати до протеза.

Фото: Охматдит

На лижі дівчинка стала лише місяць тому.

“Проте за короткий проміжок часу встигла полюбити цей вид спорту та вже досягти успіху. Цінною підтримкою для дитини стали її сімʼя, друзі, співробітники Охматдиту та, звичайно, тренер Василь Леськів, який навчив її не лише кататися, а й вірити у свої сили та не боятися нових викликів”, - кажуть у лікарні.

Фото: Охматдит

Дівчинка мріє стати гонщицею, активно займається різними видами спорту, обожнює футбол, їздить на велосипеді, стрибає на батутах, навчилася плавати, а тепер ще й катається на лижах.

Фото: Охматдит

«А найбільше я люблю швидкість. Це такий кайф», – ділиться Маринка.

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