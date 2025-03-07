Помірний стрес у жінок підвищує ризик інсультів на 78%

У чоловіків така тенденція не відстежується.

Вчені зазначають, що потрібні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, чому жінки, які відчувають стрес можуть мати вищий ризик інсульту.

Про це повідомляє Medical Xpress з посиланням на дослідження, опубліковане у журналі Neurology.

“Крім того, нам потрібно додатково дослідити, чому ризик інсульту у жінок був вищим при помірному стресі, ніж при сильному стресі», — сказав старший науковий співробітник, невролог з Гельсінської університетської лікарні у Фінляндії Ніколас Мартінес-Маяндер.

Для дослідження вчені вивчили дані про стан здоров'я 426 європейців віком від 18 до 49 років, які перенесли інсульт без відомої причини, і порівняли їх із 426 здоровими людьми, які не перенесли інсульту.

Усі учасники заповнили анкети з 10 запитань щодо рівня стресу, а пацієнтів з інсультом попросили пригадати стрес, з яким вони зіткнулися за місяць до інсульту.

Зокрема в опитуванні було запитання: «Як часто за останній місяць ви відчували, що не можете контролювати важливі речі у своєму житті?»

Дослідники виявили, що пацієнти з інсультом частіше відчували принаймні помірний рівень стресу. Близько 46% мали помірний або високий рівень стресу, порівняно з 33% тих, хто не переніс інсульт.

«Молоді люди часто відчувають стрес через вимоги та тиск, пов’язані з роботою, включаючи довгий робочий день і страх втратити роботу, а також фінансові проблеми», – сказав Мартінес-Маджандер.

Попередні дослідження показали, що хронічний стрес може негативно вплинути на фізичне та психічне здоров’я.

Після коригування інших факторів, які впливають на ризик інсульту, дослідники виявили, що помірний стрес пов’язаний із збільшенням ризику інсульту у жінок на 78%. Однак вони не знайшли зв'язку між стресом та інсультом у чоловіків.

«Одне з потенційних пояснень може бути пов’язане з соціальними та психологічними факторами, коли жінки відчувають хронічний стрес через те, що їм доводиться розриватися між роботою та сім’єю», — припустили дослідники у своєму дослідженні.

Натомість чоловіки можуть виявляти сильніший зв’язок з іншими факторами ризику, такими як надмірне вживання алкоголю, яке раніше пов’язували з підвищеним ризиком інсульту

Дослідники прийшли до висновку, що чоловіків також вчать недооцінювати стрес і мовчки «витримувати його», що могло вплинути на кінцеві результати дослідження.