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МОЗ запустило сайт, де можна дізнатися про медичну евакуацію за кордон

Міністерство охорони здоров'я запустило сайт проєкту Medevac - програми, яка допомагає українським військовим та цивільним, постраждалим від війни, пройти лікування за кордоном.

МОЗ запустило сайт, де можна дізнатися про медичну евакуацію за кордон
Фото: МОЗ

Всі видатки на дороговартісне лікування беруть на себе уряди країн-партнерок.

Про це повідомили у відомстві.

На сайті Medevac міститься інформація про процедуру подання заявки, критерії відбору пацієнтів, перелік та шаблони необхідних документів і деталі транспортування.

Як зазначили у МОЗ, з початку повномасштабного вторгнення в межах програми було евакуйовано понад 5700 українців. До закордонних клінік направляють дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів, пацієнтів з новоутвореннями, рідкісними хворобами та військових.

Пацієнти отримують допомогу у медичних закладах майже 30 країн світу, зокрема у Німеччині, Норвегії, Нідерландах, Данії, Франції, Швеції, Австрії, Латвії та інших.

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