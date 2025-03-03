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Як вживання канабісу впливає на робочу пам'ять - дослідження

Медичне та рекреаційне використання канабісу зараз легалізовано в багатьох країнах світу, але залишаються питання щодо його впливу на фізичне та психічне здоров’я.

Як вживання канабісу впливає на робочу пам'ять - дослідження
Незаконне вирощування канабісу
Фото: Львівська облпрокуратура

Нове дослідження показує, що інтенсивне вживання канабісу може спричинити проблеми з робочою пам’яттю.

Про це повідомляє Science alert.

Робоча (оперативна) пам’ять є однією з виконавчих функцій – розумових навичок, необхідних для нормального функціонування в повсякденному житті. На відміну від короткочасної пам’яті – наприклад, згадування номера телефону – вона допомагає нам зберігати інформацію, поки ми активно її використовуємо для виконання завдань. Це важливо для міркування, ухвалення рішень і контролю над нашою поведінкою.

Дослідники з установ у США та Канади переглянули опитування та сканування зображень мозку 1003 молодих людей, порівнюючи вживання канабісу, про яке повідомляли учасники, зі змінами в мозку під час когнітивних завдань.

Дослідники вивчали мозкову активність під час виконання семи когнітивних функцій. Інтенсивне та нещодавнє вживання канабісу було пов’язане з нижчими рівнями активації мозку під час звичайного завдання робочої пам’яті. Під час інших тестів, що стосуються механізмів винагороди, емоцій, мовних навичок і моторики, суттєвої різниці не було.

Ділянки мозку, де активність була нижчою за норму, включали зони, пов’язані з прийняттям рішень, концентрацією уваги та обробкою емоцій.

Залишається багато запитань: незрозуміло, які механізми можуть стояти за цією тенденцією, або наскільки постійними можуть бути зміни. Вік та інші фактори здоров’я також, ймовірно, впливають на вплив канабісу на робочу пам'ять. Однак це ще один крок уперед у розумінні того, як інтенсивне та регулярне вживання канабісу може вплинути на одну з найважливіших частин мозку, надаючи як споживачам канабісу, так і медичним працівникам більше інформації для роботи.

«Оскільки вживання канабісу продовжує зростати в усьому світі, вивчення його впливу на здоров’я людини стає все більш важливим. Таким чином ми можемо забезпечити всебічне розуміння як переваг, так і ризиків вживання канабісу, даючи людям змогу приймати обґрунтовані рішення та повністю усвідомлювати потенційні наслідки», — каже невролог Джошуа Говін з медичного кампусу Аншутц Університету Колорадо.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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