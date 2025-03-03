Як отримати слуховий апарат безоплатно — розповідають у МОЗ

Українці, які потребують слухового апарату, можуть отримати його безоплатно.
Як це зробити, розповіли у міністерстві.
Перші 4 293 апаратів вже розподілені, у цьому році очікуються нові постачання. 43 медзаклади вже видають апарати безоплатно.
Отримати слухові апарати можуть:
- діти та дорослі з інвалідністю;
- військові, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу інвалідності
Для того, щоб отримати слуховий апарат необхідно звернутися до лікуючого лікаря (сімейного лікаря чи педіатра) і отримати направлення до лікаря-сурдолога. Фахівець перевірить слух та сформує медичний висновок.
Лікуючий лікар направить на:
- оцінювання повсякденного функціонування для дорослих;
- лікарсько-консультативну комісію для дітей.
- Військових направлять на проходження ВЛК.
З висновком і документами пацієнт має звернутися до медзакладу, який надає слухові апарати. Медзаклад має знаходитися в області, де зареєстрований пацієнт.
Які документи треба зібрати:
- паспорт або свідоцтво про народження до 14 років з витягом про місце реєстрації;
- витяг з рішення про встановлення інвалідності;
- висновок ВЛК (для військових);
- податковий номер;
- результати вимірювання гостроти слуху (за наявності).
Якщо відмовляють у видачі слухового апарату, треба звернутися на гарячу лінію МОЗ: 0 800 50 52 01 (з 9:00 до 18:00).
МОЗ разом із ГО «Відчуй», розробили путівник, у якому покроково описано, як отримати слуховий апарат у вашому регіоні.