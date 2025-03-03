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Як отримати слуховий апарат безоплатно — розповідають у МОЗ

Міністерство охорони вперше централізовано закупило 24 тисячі інноваційних слухових апаратів Oticon.

Як отримати слуховий апарат безоплатно — розповідають у МОЗ
Фото: karolina-grabowska/\pexels

Українці, які потребують слухового апарату, можуть отримати його безоплатно.

Як це зробити, розповіли у міністерстві.

Перші 4 293 апаратів вже розподілені, у цьому році очікуються нові постачання. 43 медзаклади вже видають апарати безоплатно.

Отримати слухові апарати можуть:

  • діти та дорослі з інвалідністю;
  • військові, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу інвалідності

Для того, щоб отримати слуховий апарат необхідно звернутися до лікуючого лікаря (сімейного лікаря чи педіатра) і отримати направлення до лікаря-сурдолога. Фахівець перевірить слух та сформує медичний висновок.

Лікуючий лікар направить на:

  • оцінювання повсякденного функціонування для дорослих;
  • лікарсько-консультативну комісію для дітей.
  • Військових направлять на проходження ВЛК.

З висновком і документами пацієнт має звернутися до медзакладу, який надає слухові апарати. Медзаклад має знаходитися в області, де зареєстрований пацієнт.

Які документи треба зібрати:

  • паспорт або свідоцтво про народження до 14 років з витягом про місце реєстрації;
  • витяг з рішення про встановлення інвалідності;
  • висновок ВЛК (для військових);
  • податковий номер;
  • результати вимірювання гостроти слуху (за наявності).

Якщо відмовляють у видачі слухового апарату, треба звернутися на гарячу лінію МОЗ: 0 800 50 52 01 (з 9:00 до 18:00).

МОЗ разом із ГО «Відчуй», розробили путівник, у якому покроково описано, як отримати слуховий апарат у вашому регіоні.

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