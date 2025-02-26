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У світі різко зросте захворюваність жінок на рак молочної залози та смертність від нього - ВООЗ

Очікується, що в усьому світі різко зросте кількість діагностованих випадків раку молочної залози та смертей від нього.

У світі різко зросте захворюваність жінок на рак молочної залози та смертність від нього - ВООЗ
Фото: padrinan/pexels

Тільки у Великій Британії захворюваність зросте на 21%, а смертність – на 42%, а у всьому світі у кожної 20 жінки буде діагностовано захворювання.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Відповідно до аналізу Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC) , кількість випадків захворювання зросте на 38%, а кількість смертей — на 68% протягом наступних 25 років.

До 2050 року у світі буде реєструватися 3,2 млн нових випадків і 1,1 млн смертей на рік, якщо поточні тенденції збережуться.

«Щохвилини у чотирьох жінок у всьому світі діагностують рак молочної залози, і одна жінка помирає від цієї хвороби, і ця статистика погіршується», — сказала науковиця IARC, докторка Джоан Кім, одна з авторів звіту.

За її словами, країни можуть запобігти, або хоча б пом’якшити ці тенденції, запровадивши політику первинної профілактики та інвестуючи в раннє виявлення та лікування.

Прогнози, ймовірно, пов’язані із поєднанням різних факторів, зокрема зі зростанням та старінням населення, удосконаленням у діагностиці та більшою поширеністю відомих факторів ризику захворювання.

Фактори, що збільшують ризик раку молочної залози, включають вік, успадковані дефектні гени та сімейну історію захворювання. За даними IARC, у всьому світі більшість випадків раку молочної залози та смертей припадає на жінок віком 50 років і старше, що становить 71% нових випадків і 79% смертей.

Рак молочної залози є найпоширенішою формою раку у жінок у всьому світі, але його відсоток розподіляється нерівномірно.

За даними IARC, рівень діагностики був найвищим в Австралії та Новій Зеландії, за ними йдуть Північна Америка та Північна Європа, а найнижчий – в Азії та Африці. Проте рівень смертності був найвищим у Меланезії та Полінезії, а також у Західній Африці.

Протягом останнього десятиліття показники захворюваності зростали на 1-5% на рік у 27 з 50 досліджуваних країн. Важливо, що рівень смертності від раку молочної залози знизився в 29 із 46 проаналізованих країн.

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