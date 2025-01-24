Сполучені Штати вийдуть із ВООЗ наступного року

Президент Дональд Трампа звинуватив агентство в неправильному поводженні з пандемією та іншими міжнародними кризами в галузі охорони здоров’я.

Сполучені Штати вийдуть із Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня 2026 року, пише Reuters з посиланням на ООН.

Вашингтон виходить з ВООЗ відповідно до рішення президента США Дональда Трампа, який звинуватив агентство в неправильному поводженні з пандемією та іншими міжнародними кризами в галузі охорони здоров’я.

Трамп оголосив про цей крок у понеділок, через кілька годин після того, як склав присягу на другий чотирирічний термін. У ВООЗ заявили, що шкодують про таке рішення своєї головної країни-донора.

Президент має попередити за рік про вихід США з Женевського органу та сплатити внески Вашингтону відповідно до спільної резолюції Конгресу США від 1948 року.

Сполучені Штати є найбільшим спонсором ВООЗ, вносячи близько 18% її загального фінансування. Останній дворічний бюджет ВООЗ на 2024-2025 роки становив 6,8 мільярда доларів. Наразі не відомо, яку суму заборгували США.

“Я можу підтвердити, що зараз ми отримали лист США про вихід ВООЗ. Він датований 22 січня 2025 року. Він набуде чинності через рік після вчорашнього дня, 22 січня 2026 року”, ‒ сказав заступник речника ООН Фархан Хак.

На думку низки експертів усередині та за межами ВООЗ, вихід США, найімовірніше, поставить під загрозу програми у всій організації, особливо ті, які борються з туберкульозом, смертоносним інфекційним захворюванням у світі, а також з ВІЛ/СНІДом та іншими надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров'я.

В указі про вихід, підписаним Трампом, йдеться, що адміністрація припинить переговори щодо договору ВООЗ про пандемію, поки триває процедура виходу. Співробітники уряду США, які працюють із ВООЗ, будуть відкликані та переведені на інші посади, а уряд шукатиме партнерів, які візьмуть на себе необхідні заходи ВООЗ.