Трамп заявив про наміри відновити відносини з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір відновити відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
На питання журналіста під час інтерв'ю для Fox News, чи буде він контактувати лідером КНДР, з яким він тричі зустрічався особисто під час свого першого президентства, Трамп відповів: "Так, я буду".
Він назвав Кіма "розумним хлопцем" і зазначив: "Я з ним ладнаю. Він - не релігійний фанатик".
Нагадаємо, що раніше Трамп також заявив, що збирається зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним.
- Відносини між США та Північною Кореєю завжди були напруженими через ядерну програму КНДР, санкції та політичні розбіжності. США закликали КНДР припинити ядерні випробування. Переговори між країнами неодноразово зупинялися.
- Вперше лідери Трамп і лідер КНДР зустрілися в червні 2018 року в Сінгапурі.
- Другий саміт відбувся в лютому 2019 року в столиці В'єтнаму Ханої, але ці переговори були перервані, оскільки сторони не зуміли досягти згоди в питанні про ядерне роззброєння Північної Кореї.
- У червні 2019 року Трамп першим з американських президентів пройшов на територію КНДР на запрошення Кім Чен Ина. Президент США також запрошував лідера Північної Кореї відвідати Вашингтон.