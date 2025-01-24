Трамп заявив про наміри відновити відносини з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір відновити відносини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На питання журналіста під час інтерв'ю для Fox News, чи буде він контактувати лідером КНДР, з яким він тричі зустрічався особисто під час свого першого президентства, Трамп відповів: "Так, я буду".

Він назвав Кіма "розумним хлопцем" і зазначив: "Я з ним ладнаю. Він - не релігійний фанатик".

Нагадаємо, що раніше Трамп також заявив, що збирається зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним.