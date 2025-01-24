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CNN: кандидат на очільника Пентагону заплатив $50 тис. доларів у справі про можливе сексуальне насильство

Водночас Піт Гесгет всі обвинувачення заперечує.

CNN: кандидат на очільника Пентагону заплатив $50 тис. доларів у справі про можливе сексуальне насильство
Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет під час слухань щодо затвердження його кандидатури в Комітеті Сенату
Фото: EPA/UPG

Піт Гегсет, кандидат президента США Дональда Трампа на посаду голови Пентагону, повідомив комітету Сенату у справах збройних сил, що він заплатив 50 000 доларів у рамках угоди про конфіденційність жінці, яка стверджувала, що він вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Про це повідомляє CNN з посиланням на документи.

У письмовому листуванні з комітетом Гегсет відповів на запитання сенатора-демократа від Массачусетса Елізабет Воррен про звинувачення в сексуальному насильстві, яке він публічно заперечував і стверджував, що це “неприємність”.

Гегсет, якого ніколи не звинувачували у злочині у зв'язку з інцидентом 2017 року в Монтереї (штат Каліфорнія), заявив, що він досяг мирової угоди, яка включала положення про конфіденційність зі своїм обвинувачем, щоб запобігти її спробам “заплямувати його кар'єру як ведучого новин та телеканалі Fox”.

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Адвокат Гегсета Тім Парлаторе підтвердив CNN у листопаді, що його клієнт заплатив обвинувачеві через роки після ймовірного інциденту. Але сума в доларах, про яку вперше повідомило видання Associated Press, не була публічно відома, поки Гегсет не відкрив її комітету.

Парлаторе знову назвав заяви обвинувачів неправдивими. “Як ми говорили з самого початку, це були неправдиві заяви, що ми погодилися на суму через “неприємний момент”, набагато меншу, ніж коштував би захист”, ‒ сказав адвокат.

  • Гегсет є на шляху до підтвердження його на посаді очільника Міністерства оборони США у Сенаті після того, як подолав ключову процедурну перешкоду на голосуванні 51-49. Двоє республіканців ‒ сенатор Ліза Мурковскі з Аляски та Сьюзен Коллінз із Мен ‒ проголосували проти призначення, посилаючись на його характер та кваліфікацію для роботи.
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