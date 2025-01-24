CNN: кандидат на очільника Пентагону заплатив $50 тис. доларів у справі про можливе сексуальне насильство

Кандидат на посаду міністра оборони США Піт Хегсет під час слухань щодо затвердження його кандидатури в Комітеті Сенату

Піт Гегсет, кандидат президента США Дональда Трампа на посаду голови Пентагону, повідомив комітету Сенату у справах збройних сил, що він заплатив 50 000 доларів у рамках угоди про конфіденційність жінці, яка стверджувала, що він вчинив щодо неї сексуальне насильство.

Про це повідомляє CNN з посиланням на документи.

У письмовому листуванні з комітетом Гегсет відповів на запитання сенатора-демократа від Массачусетса Елізабет Воррен про звинувачення в сексуальному насильстві, яке він публічно заперечував і стверджував, що це “неприємність”.

Гегсет, якого ніколи не звинувачували у злочині у зв'язку з інцидентом 2017 року в Монтереї (штат Каліфорнія), заявив, що він досяг мирової угоди, яка включала положення про конфіденційність зі своїм обвинувачем, щоб запобігти її спробам “заплямувати його кар'єру як ведучого новин та телеканалі Fox”.

Адвокат Гегсета Тім Парлаторе підтвердив CNN у листопаді, що його клієнт заплатив обвинувачеві через роки після ймовірного інциденту. Але сума в доларах, про яку вперше повідомило видання Associated Press, не була публічно відома, поки Гегсет не відкрив її комітету.

Парлаторе знову назвав заяви обвинувачів неправдивими. “Як ми говорили з самого початку, це були неправдиві заяви, що ми погодилися на суму через “неприємний момент”, набагато меншу, ніж коштував би захист”, ‒ сказав адвокат.